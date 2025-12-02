Aqara stattet Schalter-Display mit Unterstützung für Siri und AirPlay aus

Aqara bietet mit dem Panel Hub S1 Plus zwar auch hierzulande seinen großen Wandschalter mit integriertem Display an. Durchsetzen konnte sich das Produkt bislang jedoch nicht. Vermutlich aus den gleichen Gründen, aus denen auch wir bislang von einer ausführlichen Vorstellung abgesehen haben. Das Gerät ist für den Einbau in eine herkömmliche Schalterdose vorgesehen und diese sitzen hierzulande in der Regel in einer Höhe, in der man sich keinen Bildschirm an die Wand schraubt.

Auf dem Display des Schalters laufen zwar nicht zwangsläufig Videos, dennoch ist dessen Layout so konzipiert, dass man dann eher nicht bücken muss, um die Inhalte zu erfassen. Auf dem Gerät stehen bis zu zehn anpassbare Ansichten zur Verfügung, auf denen man die Steuerung von Smarthome-Geräten mit dem Zugriff auf Informationen wie Statusberichte oder Wetterdaten verbinden kann. Optional kann man auch die Anzeige von automatisch aufgelösten Videoaufnahmen von Sicherheitskameras oder den Videotürklingeln von Aqara integrieren.

Noch ärgerlicher sind die engen Vorgaben mit Blick auf die Positionierung des Geräts angesichts der jetzt von Aqara integrierten neuen Softwarefunktionen. Wie sich auf der Diskussionsplattform Reddit nachlesen lässt, haben erste Nutzer per Update die Möglichkeit zum Zugriff auf Siri und das AirPlay-Streaming auf die Geräte erhalten. Wenn uns Apple schon keinen HomePod mit Display geben will, schafft Aqara mit seinen Wand-Displays nun vergleichbare Möglichkeiten.

Siri-Zugriff und AirPlay-Durchsagen

Nutzer haben die Möglichkeit, direkt über das Aqara-Display auf Apples Sprachassistentin zuzugreifen. Zudem lässt sich das Gerät für die Audiowiedergabe über AirPlay verwenden. Zum Musikhören gibt es sicher bessere Optionen, aber man kann auf diesem Weg beispielsweise kleine Durchsagen machen.

Uns liegen bislang noch keine entsprechenden Berichte von Nutzern der in Deutschland erhältlichen EU-Version des Displays vor. Man darf aber davon ausgehen, dass die Aktualisierung von Aqara auch hierzulande bereitgestellt wird.