Aqara G2H Pro: Neuer HomeKit-Kamera-Hub startet in Deutschland

Mit dem Camera Hub G2H Pro hat Aqara eine neue, mit HomeKit kompatible Sicherheitskamera im Programm, die gleichzeitig als Zigbee-Hub funktioniert und auf diese Weise zusätzliches Aqara-Zubehör wie Sensoren in HomeKit integrieren kann. Optional lässt sich der Aqara Camera Hub G2H Pro auch in Verbindung mit HomeKit Secure Video verwenden, um die Aufnahmen direkt auf iCloud zu speichern.

Aqara bereitet den Verkaufsstart des Camera Hub G2H Pro in Deutschland vor. Das neue HomeKit-Zubehör wird bereits im Apple Store gelistet und sollte sich in Kürze dort auch bestellen lassen.

Insert

You are going to send email to