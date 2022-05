Apples WWDC-Fahrplan: Auftakt-Keynote am 6. Juni um 18 Uhr

Apple hat den Dienstagabend zur Veröffentlichung von Teilen seines diesjährigen WWDC-Programms genutzt und informiert erstmals über die genauen Termine der beiden wichtigsten Veranstaltung der jährlichen Entwicklerkonferenz. So wird Apple die Eröffnungs-Veranstaltung, die sogenannte Apple Keynote, in diesem Jahr um 18:00 Uhr deutscher Zeit ins Netz jagen.

Werden auch am 6. Juni vergeben: Die Apple Design Awards

macOS 13, iOS 16 und watchOS 9

Während der Apple Keynote gewährt der Konzern üblicherweise einen ersten Blick auf die neuen Betriebssysteme und demonstriert dabei die wichtigsten neuen Funktionen von macOS, iOS, iPadOS, watchOS und tvOS. In diesem Jahr wird Apple unter anderem macOS 13, iOS 16 und watchOS 9 vorstellen.

Ebenfalls am 6. Juni wird Apple auch die sogenannte Platforms State of the Union ausstrahlen. Anders als die Apple Keynote, die als Marketing-Veranstaltung vor allem auf Endverbraucher abzielt, konzentriert sich die Platforms State of the Union für gewöhnlich auf die etwas technischeren Aspekte der neuen Betriebssysteme und gibt der Entwicklergemeinschaft zu verstehen, welche Bereiche die Workshops und Sessions der kommenden Tage vor allem beleuchten werden.

Bald mit vielen neuen Videos: Apples Developer-App

Neue Videos vom 7. bis zum 10. Juni

Eben jene Sessions werden nach der Auftaktveranstaltung täglich vom 7. bis zum 10. Juni abgehalten und sorgen während dieses Zeitraums für zahlreiche Videomitschnitte und Transkripte, die Apple im offiziellen Entwicklerportal auf developer.apple.com/wwdc22 zum Zugriff für jedermann zur Verfügung stellen wird.

Das vollständige Programm, mit einer Übersicht aller Workshops, wird Apple erst im Anschluss an die Auftaktveranstaltung der diesjährigen Entwicklerkonferenz bereitstellen und dieses dann auch in der offiziellen Apple Developer Applikation für iPhone, Mac und iPad verfügbar machen. Diese lässt sich kostenlos aus dem App Store laden.