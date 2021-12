Apples Weihnachtsvideo auf Deutsch und Neues für Apple TV+

Apple umschreibt das drei Minuten lange Video als „eine Geschichte für alle, die Weihnachten kaum erwarten können“. Der Film ist in der Reihe „Aufgenommen mit dem iPhone 13 Pro“ erschienen und soll auf angenehme Art die hervorragende Kamera in Apples aktuellen iPhone-Flaggschiff-Modellen bewerben.

Insert

You are going to send email to