Microsoft OneDrive wird besser in macOS integriert

Alternativ zu den in die Office-Pakete integrierten OneDrive-Funktionen bietet Microsoft auch ein Standalone-Paket mit 100 GB Speicherplatz zum Monatspreis von 2 Euro an. Kostenlos stehen jedem Nutzer bei Registrierung 5 GB Speicherplatz bei OneDrive zur Verfügung. Eine Übersicht sämtlicher Optionen findet ihr hier .

In Verbindung mit der letztgenannten Option hat Microsoft auch die Finder-Integration angepasst. Per Rechtsklick beziehungsweise Control-Klick können die entsprechenden Vorgaben jederzeit über Schnellaktionen zugewiesen oder geändert werden.

Eine umfassende Übersicht der damit verbundenen Änderungen hat Microsoft hier veröffentlicht . So wird der OneDrive-Ordner fortan als externer Speicherplatz in der Seitenleiste des macOS-Finder angezeigt und die darin vorhandenen Dateien zeigen mittels ergänzender Statussymbole an, ob sie nur online oder zusätzlich auch auf dem Mac vorhanden sind. Generell besteht die Möglichkeit, in OneDrive gespeicherte Dateien als „immer verfügbar“ zu markieren, sodass sie jederzeit auch für die Offline-Nutzung zur Verfügung stehen.

