Apples USB SuperDrive steht kurz vor dem Ruhestand

Das USB SuperDrive Laufwerk von Apple wird vermutlich demnächst aus dem Programm genommen. Im amerikanischen Apple Store ist das Zubehör als „ausverkauft“ markiert. Bei Apple Deutschland kann man das externe Laufwerk derzeit noch für 89 Euro erwerben.

In der Regel erfüllen zumeist auch deutlich günstigere USB-Laufwerke ihren Zweck. Das SuperDrive von Apple richtet sich an Nutzer, die maximale Kompatibilität mit ihrem Mac suchen. Die hier ebenfalls vorhandene Möglichkeit zum Brennen von CDs und DVDs klingt in heutigen Zeiten extrem antiquiert. Es gibt die hierfür benötigten Rohlinge aber weiterhin zu kaufen. Allerdings haben die Silberscheiben nicht zuletzt auch wegen ihrer sehr eingeschränkten Haltbarkeit über die Jahre hinweg deutlich an Attraktivität verloren.

Apples USB SuperDrive wurde vor zwölf Jahren als Nachfolger des MacBook Air SuperDrive auf den Markt auf den Markt gebracht. Das extrem flache Laufwerk ist nur unbedeutend größer als eine CD-Hülle und lässt sich über USB-A mit einem Mac verbinden. Für den Betrieb ist keine separate Stromzufuhr nötig. Das SuperDrive bezieht die benötigte Spannung ebenfalls über die USB-Verbindung zum Rechner.

Mit Macs seit 2008 kompatibel

Apple zufolge ist das Laufwerk mit allen Mac-Modellen seit 2008 kompatibel, sofern diese nicht bereits ein integriertes optisches Laufwerk haben. Das Apple SuperDrive lässt sich auch mit neueren Mac-Modellen verwenden, die lediglich über USB-C-Anschlüsse verfügen. Apple bietet dergleichen zum Preis von 25 Euro an, vermutlich erfüllen hier aber auch die meisten Billigprodukte ihren Zweck.

Es wäre interessant zu wissen, wie viele dieser Produkte Apple in den letzten Monaten überhaupt noch verkauft hat. Die Zeiten von CDs und DVDs scheinen endgültig vorüber. Hier findet ein solches externes Laufwerk allenfalls noch Verwendung, wenn wir auf irgendwelche Daten- oder Musik-CDs zugreifen wollen, deren Inhalte sich an anderer Stelle finden lassen.