Apple Intelligence kommt womöglich zunächst nur auf den Mac

Apples KI-Funktionen könnten hierzulande auf dem Mac früher verfügbar sein als auf Apples Mobilgeräten. Das Ganze ist zwar sehr spekulativ, es gibt allerdings im Zusammenhang mit den zuletzt von Apple veröffentlichten Beta-Versionen mehrere Details, die auf diese Möglichkeit hinweisen.

Auffällig ist zunächst, dass man auf dem Mac im Bereich „Softwareupdate“ in den Systemeinstellungen die Möglichkeit hat, Beta-Updates für macOS Sequoia 15.1 zu aktivieren – auch wenn sich hier noch keine Testversionen laden lassen. Auf dem iPhone ist hier die Entwickler-Beta von iOS 18.0 das Höchste der Gefühle. Die „Apple-Intelligence-Version“ iOS 18.1 wird dort nicht angezeigt.

Natürlich kann es sich hierbei um einen Fehler handeln, aber interessanterweise macht Apple passend dazu einen feinen Unterschied in den zu den Testversionen von macOS Sequoia 15.1 und iOS 18.1 veröffentlichten Hinweisen für Entwickler. Während im Zusammenhang mit der iOS-Version die Rede davon ist, dass Apple Intelligence derzeit sowohl in der EU als auch in China nicht verfügbar ist, wird in den Release Notes zu macOS Sequoia 15.1 lediglich China ausgeschlossen.

iOS und iPadOS von der EU strenger reguliert

Dieser Umstand wird in der aktuellen Folge des Upgrade-Podcasts angesprochen. Ein Hörer führt dies darauf zurück, dass Apples Mac-Betriebssystem im Gegensatz zu iOS und iPadOS von der Europäischen Union nicht als Torwächter im Sinne des Gesetzes über digitale Märkte klassifiziert wird und daher weniger strengen Regularien unterliegt.

Apple hatte als Begründung dafür, dass die KI-Funktionen rund um Apple Intelligence nicht von Beginn an in Europa verfügbar sein werden, regulatorische Unsicherheiten aufgrund der in den EU-Ländern gültigen Digitalgesetze angeführt.

eitpunkt nicht ausschließen, dass Mac-Nutzer in Deutschland früher als gedacht auf Apples neue KI-Funktionen zugreifen können. Apple will mit macOS 15.1 und iOS 18.1 einen Teil des im Juni vorgestellten Leistungsumfangs von Apple Intelligence noch in diesem Jahr freigeben. Weitere KI-Funktionalitäten darf man dann im Frühjahr 2025 erwarten.