Logitech: „Maus-Abo war nur ein Gedankenspiel“

Der Zubehöranbieter Logitech hat momentan viel damit zu tun, die Aussagen seiner vor acht Monaten angetretenen Konzernchefin Hanneke Faber gerade zu rücken. Große Wogen hatten vor allem die Aussagen von Faber zu einem Maus-Abonnement geschlagen. Zudem hatte die zuvor bei Unternehmen wie Unilever und Procter & Gamble beschäftigte Managerin Besitzer der Videotürklingeln von Logitech verunsichert, indem sie die Einstellung dieser Produktreihe andeutete.

In einer an Medienvertreter ausgegebenen Stellungnahme zeigt sich Logitech bemüht, das von Hanneke angesprochene Maus-Abonnement als praxisfernes Gedankenspiel abzutun. Die sogenannte „ewige Maus“ sei kein geplantes oder gar tatsächliches Produkt, vielmehr habe die Logitech-Chefin mit diesem Beispiel lediglich vermitteln wollen, dass man in ihrem Unternehmen durchaus auch ungewohnte und provokative Möglichkeiten in die Gedankenspiele rund um nachhaltigere Produkte mit einbezieht.

Für ein freies Gedankenspiel klangen die von Faber getätigten Aussagen allerdings ganz schön konkret. Vielmehr erinnert das Konzept einer Hardware, deren Leistungsumfang sich kostenpflichtig erweitern lässt, an das, was schon seit geraumer Zeit mit mal mehr und mal weniger Erfolg in allen Branchen praktiziert wird. Selbst in der Automobilbranche setzt man mittlerweile auf regelmäßige Zahlungen, um Käufern den vollen Leistungsumfang ihrer Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen.

Firmenchefin nur schlecht informiert?

Die Logitech-Chefin hatte sich zuvor schon mit einer Aussage zu den Videotürklingeln ihres Unternehmens in die Nesseln gesetzt und die baldige Einstellung dieser Produktreihe angedeutet.

Auch hier musste die PR-Abteilung des Herstellers aktiv werden und gegensteuern. Dem Magazin The Verge gegenüber ließ eine Unternehmenssprecherin verlauten, dass die Geräte weiterhin produziert und verkauft werden.

Ob die Logitech-Chefin in beiden Fällen nur schlecht informiert war beziehungsweise missverstanden wurde, oder hier ein wenig zu voreilig aus dem Nähkästchen geplaudert hat, dürfte sich über die kommenden Monate hinweg zeigen.