Apples schnelle Sicherheitsmaßnahmen kamen gegen „Zero-Day-Exploits“ zum Einsatz

Die mit den oben genannten Eil-Updates ausgespielten Sicherheitskorrekturen finden sich übrigens auch in die nun veröffentlichten regulären Updates auf macOS 13.4 beziehungsweise iOS 16.5 und iPadOS 16.5 integriert. Sollten die Zwischen-Updates vom 1. Mai noch nicht installiert sein, so werden die Fehler nun auch mit den nun verfügbaren Standardaktualisierungen für die Betriebssysteme gestopft.

Sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone und iPad wurden mit diesen Sicherheitsupdates die beiden WebKit-Schwachstellen CVE-2023-28204 und CVE-2023-32373 gestopft, die zu diesem Zeitpunkt offenbar bereits aktiv ausgenutzt wurden („ Zero-Day-Exploit „) und sensible Informationen offenlegen sowie Angreifer in die Lage versetzen konnten, willkürlich Programmcode auf dem Zielrechner auszuführen.

Die neue Form der Betriebssystem-Updates kam am am 1. Mai dieses Jahres erstmals zum Einsatz als Apple die Betriebssysteme für Mac, iPhone und iPad mit den eher eigentümlich benannten Updates „iOS-Sicherheitsmaßnahme 16.4.1 (a)“, iPadOS-Sicherheitsmaßnahme 16.4.1 (a)“ und „macOS Sicherheitsmaßnahme 13.3.1 (a)“ ausgestattet hat. Jetzt hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass damit verbunden in der Tat wohl dringliche Fehlerkorrekturen ausgegeben wurden.

