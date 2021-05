Apples Podcast-Abos: Start auf Juni verschoben

Apple hat die Einführung seiner Podcast-Abos verschoben. Ursprünglich hatte das Unternehmen angekündigt, dass der Dienst noch in diesem Monat startet. Jetzt wurde der Start des neuen Angebots auf den kommenden Monat verlegt.

Am Wochenende hat das Unternehmen Podcaster per E-Mail darüber informiert, dass die Podcast-Abos nicht wie geplant im Mai, sondern erst im Juni eingeführt werden. Man wolle die zusätzliche Zeit nutzen um sicherzustellen, dass man mit dem Dienst die beste Erfahrung für Produzenten und Hörer biete.

Der geänderte Zeitplan gründet offenbar sowohl auf technischen Problemen als auch auf der Kritik, die Produzenten und Nutzer angesichts der von Apple überarbeiteten Podcasts-Apps für Mac und iOS-Geräte geäußert hatten. So waren beispielsweise neue Folgen teils nur mit nennenswerter Verspätung über die Apple-Apps abrufbar, auch zeigten sich Apple-Nutzer zum Teil generell mit dem neuen App-Konzept unzufrieden. Statt der ersehnten Verbesserungen für die von Apple lange Zeit als Stiefkind behandelte App, sahen zahlreiche Hörer die Überarbeitung der Anwendung als weder intuitiv noch funktionell. Wir haben bereits vor vier Wochen über die Missstände berichtet. Apple will auf Basis der allgemeinen Kritik nun in den nächsten Wochen Anpassungen und Verbesserungen vornehmen.

Podcasts als zusätzliche „Services“-Einnahmequelle

Die kommerziellen Podcast-Abos wurden Mitte April im Rahmen von Apples „Spring Loaded“-Event angekündigt. Künftig sollen Apple-Nutzer die Möglichkeit haben, sowohl bestimmte Podcasts als auch Podcast-Kanäle einzelner Anbieter kostenpflichtig zu abonnieren. Die Abrechnung erfolgt dann wie beim App-Kauf über das persönliche Apple-Guthaben. Dem Hersteller zufolge ist das Interesse seitens der Produzenten groß, man sehe täglich Hunderte von neuen Abonnements und Kanälen, die jeden Tag von Kreativen aus der ganzen Welt eingereicht werden.

Inwieweit sich kostenpflichtige Podcast-Abonnements über Apple am Ende als für das Unternehmens nennenswerte Einnahmequelle etablieren, bleibt abzuwarten. Apple ist nicht der erste Anbieter, der hier einen Fuß in den Markt bekommen will.