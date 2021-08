Apples neues Magic Trackpad: Etwas runder, mit USB-C-Textilkabel

Im Schatten der gestern neu in den Apple Online Store eingestellten Magic Keyboards mit Touch ID hat Apple auch das Magic Trackpad in einer überarbeiteten Ausgabe in den hauseignen Webshop eingestellt.

Das „neue Magic Trackpad“ beerbt das bislang angebotene „Magic Trackpad 2“ und setzt auf einen unveränderten Preis von 135 Euro. Auch was die technischen Spezifikationen angeht, nehmen sich beide Modelle nicht viel.

Das neue Magic Trackpad ist mit seinem Gewicht von 230 Gramm genau 1 Gramm leichter als die bislang angebotene Ausgabe, ansonsten verstehen sich jedoch beide Modelle auf Bluetooth, bringen einen Lightning-Anschluss mit und verstehen sowohl Multi-Touch als auch Force-Touch eingaben.

Mit USB-C-Textilkabel

Neu beim aktuellen Modell: Das neue Magic Trackpad wird mit textilummantelten USB‑C auf Lightning Kabel ausgeliefert und unterscheidet sich auch optisch leicht von seinem Vorgänger. Die letzte Generation des Magic Trackpad wurde bislang mit einem USB‑A auf Lightning Kabel ausgeliefert. Die Maße sind zwar unverändert, dafür fallen die Ecken des neuen Magic Trackpad etwas runder als bislang aus.

Bei sofortiger Bestellung im Apple Online Store lieferbar ab 6. August, gibt Apple in den auf der Produktseite gelisteten Systemvoraussetzungen jetzt auch explizit das iPad an nennt neben bluetoothfähigen Macs mit OS X 10.11 oder neuer auch alle iPads mit iPadOS 13.4 oder neuer als mögliche Einsatzgebiete des Eingabewerkzeuges. Allerdings scheint es hier grundlegenden Neuerungen zu geben. Schon bislang tauchten zahlreiche iPad-Modell in der Kompatibilitätsliste auf.

Im neu formulierten Beschreibungstext des neuen Magic Trackpad hebt Apple die „unglaublich lange Batterielaufzeit“ hervor, die Einsatzzeiten von „einem Monat oder länger“ möglich machen soll.