Apples neue Windows-Apps regulär und auf Deutsch erhältlich

Apple hat im Januar damit begonnen, erste Vorschauversionen seiner neuen Windows-Apps im Microsoft Store bereitzustellen. Zu Beginn war die Verteilung allerdings teils noch auf Geräte beschränkt, die im amerikanischen Windows-Beta-Programm registriert waren und zudem standen noch kein lokalisierten Programmversionen bereit.

Mittlerweile stehen die neuen Apple-Programme für Windows allerdings auch in deutschen Sprachversionen und ganz regulär – somit also für alle Windows-Nutzer zum Download über dem App Store von Microsoft bereit. Einzig der Zusatz „Vorschau“ im Name der Apps macht deutlich, dass es sich hierbei weiterhin nicht um die finalen Programmversionen handelt. Apple scheint weiterhin damit beschäftigt, entsprechende Anpassungen und Fehlerkorrekturen vorzunehmen.

Apple Music, Apples TV-App und App für die Geräteverwaltung über Windows

Konkret stellt Apple fortan Windows-Versionen von Apple Music und seiner TV-App sowie die Anwendung „Apple Geräte“ zur Verwaltung von Apple-Geräten von Windows-PCs aus über den Microsoft Store bereit:

Apple Geräte (Vorschauversion für Windows)

Verwalte Apple-Geräte mithilfe der App „Apple-Geräte“ von deinem Windows-PC aus.

Apple Musik bringt dich und deine Lieblingssongs-, -Alben und -Künstler:innen zusammen. Erhalte unbegrenzten Zugriff auf Millionen von Songs und deine gesamte Musikmediathek – komplett werbefrei und auf all deinen Geräten.

Hol dir dein ganzes Lieblings⁠‑Fernsehen. Alles in einer App. Sieh dir gefeierte Apple Originals von Apple TV+ an. Kaufe oder leihe neue und beliebte Filme. Abonniere Premium‑Kanäle. Alles für dich kuratiert und personalisiert.

Einschränkungen im Zusammenspiel mit iTunes

Beachtet in diesem Zusammenhang unbedingt, dass die neuen Apple-Apps für Windows nicht nur mindestens Windows 11 erfordern, sondern zudem zum teil auch iTunes außer Gefecht setzen. Apple weist in der jeweiligen App-Beschreibung auf diesen Umstand hin. So ist das Öffnen von iTunes und damit auch der Zugriff auf Hörbücher und Podcasts auf Windows-Rechnern nicht möglich, solange die Vorschauversionen von Apple Music und der TV-App installiert sind.

Einen Fortschritt gibt es diesbezüglich mit Blick auf die ebenfalls neue Geräte-App zu vermelden.Die eben neu im Microsoft Store erhältliche Version 12.12.8 von iTunes für Windows arbeitet ersten Nutzerberichten zufolge nun zumindest mit der Vorschauversion von „Apple Geräte“ zusammen.