Apples neue Safari-Funktionen unter macOS Big Sur testen

Zu den neu in der Version 126 des Safari Technology Preview verfügbaren, für macOS Monterey angekündigten Funktionen gehören Apples neue kombinierte Tab- und URL-Leiste und die Möglichkeit, Tabs in der Seitenleiste Gruppen zusammenzufassen.

Apples Ziel ist es, interessierten Nutzern mithilfe des Safari Technology Preview einen frühen Einblick in kommende und verbesserte Web-Technologien zu ermöglichen. Die Vorschauversionen sind stets auch mit der neuesten Version von WebKit ausgestattet. Eventuell bei der Verwendung auftretende Fehler sollte man mithilfe von Apples Feedback Assistant melden und auf diese Weise an der Verbesserung der Software beitragen.

