Meross senkt Preis für HomeKit-Schreibtischlampe und Steckdosen

Die LEDs der Lampe sind in einen 2 x 19 Zentimeter großen Leuchtstreifen im schwenkbaren Arm der Lampe integriert. Dieser lässt sich um 180 Grad von senkrecht nach oben stehend bis zum Standfuß in klappen, der Fuß kann in einem Winkel von 90 Grad nach vorne gekippt werde. Unseren ersten Eindruck zufolge arbeiten die Scharniere gut, die Lampe macht einen vergleichsweise wertigen Eindruck und liefert ein flackerfreies Licht.

Als Alternative zur App-Steuerung oder Bedienung über Siri kann die Schreibtischlampe von Meross auch klassisch über ein Tastenfeld am Lampenfuß bedient werden. Neben der Ein-Aus-Taste kann man hier mit einer Modustaste die Farbtemperatur in drei Stufen verändern sowie die Helligkeit mittels den Plus-Minus-Tasten über vier Helligkeitsstufen hinweg schalten.

Für diesem Preis erhält man mit der Meross-Schreibtischlampe eine modern gestaltete Schreibtischlampe im anthrazitfarbenen Metalldesign. Dank Apple-Zertifizierung lässt sich die Lampe direkt in HomeKit integrieren und per App steuern. Hier steht die Möglichkeit zur stufenlosen Helligkeitsregelung zur Verfügung, zudem kann man eine Farbtemperatur zwischen warmen 2.800K und kaltem Weiß mit 6.000K wählen.

