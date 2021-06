Aqara bietet EU-Version seiner Unterputzschalter an

Aqara bietet seinen Smart Wall Switch jetzt in einer EU-Variante an. Der Wandschalter ist so konzipiert, dass er in den hierzulande üblichen Unterputzdosen verbaut werden kann. Die für die Befestigung mithilfe des in den Schalte integrierten Einbaurahmens benötigten Schrauben liegen bei.

Der neue Wandschalter lässt beim offiziellen Aqara-Vertriebspartner Alza bereits als Einzel- und Doppelschalter ab 36 Euro vorbestellen und soll in Kürze ausgeliefert werden. Beachtet in diesem Zusammenhang, dass hier jeweils auch unterschiedliche Versionen mit Blick auf die Anschlussverkabelung erhältlich sind – es gibt die neuen Lichtschalter in Ausführungen mit oder ohne Neutralleiter.

Die Wandschalter von Aqara funken über Zigbee und setzen die Verbindung zu einem Aqara-Hub voraus darüber wird dann auch die HomeKit-Einbindung der Produkte realisiert. Wir haben hier zuletzt den recht neuen M2-Hub von Aqara vorgestellt.

Die Aqara-Schalter messen die für Einbauschalter üblichen 85 Millimeter im Quadrat und sind mit einer oder zwei Wippen ausgestattet, die jeweils mit minimalem Hub und leichtem Klickwiederstand auf einen Fingerdruck reagieren.

Als Alternative zum Unterputzeinbau hat Aqara mit dem Wireless Remote Switch H1 zudem eine Variante im Angebot, die als Fernbedienung für bereits vorhandene smarte Lichtquellen oder zur Steuerung von Automationen dienen kann. Diese zum Preis von 25 Euro erhältliche Version des Schalters komm mit gleichen Aufbau und äußeren Abmessungen wie die Unterputzvariante, wird aber mithilfe von Klebestreifen auf Wandflächen oder dergleichen befestigt.

Aqara unterstützt Apple HomeKit schon seit geraumer Zeit, die mittlerweile drei vom Hersteller angebotenen Zigbee-Hubs sind dabei das Bindeglied für die Geräteintegration. Neben den klassischen Hub-Varianten ist mit der Aqara Cam G2H auch eine HomeKit-Kamera erhältlich, die gleichzeitig als Zigbee-Hub für Aqara-Geräte fungiert.