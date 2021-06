AirPods Max fallen im Preis unter 500 Euro

Weiterführende Infos und Voraussetzungen rund um das Thema „Verlustfreies Audio in Apple Music“ hat Apple hier veröffentlicht: Informationen zu verlustfreiem Audio in Apple Music .

Die AirPods Max unterstützen wie die AirPods Pro Apples 3D-Audio, die Funktion ist derzeit noch auf das Zusammenspiel mit iOS-Geräten beschränkt, von Herbst an soll 3D-Audio über die Kopfhörer dann auch in Verbindung mit M1-Macs und Apple TV möglich sein.

Wir hatten vergangene Woche ja bereits über erste deutliche Preissenkungen für die Over-Ear-Kopfhörer von Apple berichtet. Bereits am Wochenende für kurze Zeit und jetzt auch wieder gibt es die AirPods in Space Grau sowohl bei Amazon als auch bei Galaxus zum identischen Preis von 492,98 Euro. Zudem ist nun auch die Variante in Silber deutlich im Preis reduziert und für 505,48 Euro erhältlich.

Insert

You are going to send email to