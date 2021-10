Apple Fitness+: Gratis-Abo verfällt bei Kündigung sofort

Zudem gilt für den Gratiszugang zu Apple Fitness+ was bislang nur beim Streaming-Abo Apple TV+ beobachtet wurde: Wer während der kostenfreien drei Monate kündigt, verliert den Zugriff auf Apple Fitness+ umgehend und kann nicht, wie etwa bei den kostenfreien Apple-Music-Monaten, schon mal prophylaktisch kündigen, um sicherzustellen, dass es keinen automatischen Übergang in ein Bezahl-Abo gibt.

Zum Start des Sport-Video-Abos Apple Fitness+ wird Apple in Kürze den dreimonatigen Zugriff auf das Fitness-Abo an Käufer und Käuferinnen der Apple Watch verschenken. Eine Aktion, zu der Apple bereits erste Details nennt. So wird sich der Gratiszugang über die Familienfreigabe teilen lassen, kann aber nicht mit Apple One kombiniert werden.

Insert

You are going to send email to