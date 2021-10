Apples Mac-Event 2021: Was wir für heute Abend erwarten

Im Rahmen seines Unleashed-Events wird Apple heute Abend seine lange erwarteten neuen MacBook-Pro-Modelle und vielleicht auch einen neuen Mac mini vorstellen. Die neuen, mit einem eigenen Prozessor von Apple ausgestatteten Pro-Rechner sind ein wichtiger Schritt beim Vollzug der Umstellung von Intel auf Apple-Prozessoren.

MacBook Pro 2021 ohne Touch Bar und mit MagSafe

Wenngleich wir immer für zusätzliche Überraschungen wie beispielsweise eine Notch im MacBook-Bildschirm zu haben sind, die wesentlichen Eckpunkte des MacBook Pro 2021 scheinen gesetzt. So dürft ihr euch auf eine neue Generation des MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße gefasst machen, die fortan anstelle der im Moment noch von Apple mit 13 und 16 Zoll angebotenen Intel-Versionen des MacBook Pro erhältlich sind.

Spannend bleibt hier, in welchem Umfang Apple die Geräte mit unterschiedlichen Leistungsstufen anbietet und damit verbunden dann ergänzend zu verschiedenen Arbeitsspeicher- und SSD-Optionen möglicherweise auch unterschiedliche Pro-Varianten seiner Notebook-Prozessoren vorstellt. Dies sollte dann auch Klarheit dahingehend bringen, wie Apple seine eigene Prozessorlinie für Rechner in Zukunft generell aufstellen will.

Es gilt jedenfalls als gesichert, dass Apple mit den neuen Notebooks einen weiteren Schritt vom noch aktuellen, vor fast genau fünf Jahren eingeführten Design seiner Pro-Notebooks abrückt. So soll die Tastatur anstelle der OLED-Eingabeleiste Touch Bar wieder auf klassische Funktionstasten setzen. Wir erinnern uns an die anhaltende Kritik an Apples im Oktober 2016 eingeführter „Butterfly-Tastatur“. In einer ersten Maßnahme hatte Apple wieder auf die klassische Scherenmechanik zurückgestellt und neuere Modelle auch wieder mit einer „echten“ Escape-Taste links von der Touch Bar ausgestattet – jetzt soll die wenig geliebte Eingabeleiste komplett weichen.

MacBook Pro 16″ mit Touch Bar und Escape-Taste

Interessant wird auch, ob und auf welche Weise Apple den MagSafe-Ladeanschluss am MacBook Pro zurückbringt. Dieser musste vor fünf Jahren ebenfalls dem neuen Konzept weichen, findet sich in einer Abwandlung mittlerweile aber bereits wieder am iMac und es steht eigentlich außer Frage, dass auch am MacBook Pro künftig wieder ein magnetisches Ladekabel hängt, das nicht nur den Anschluss vereinfacht, sondern auch Sturzschäden vorbeugen kann.

Möglicherweise muss das Gehäuse der Geräte damit verbunden wieder minimal dicker werden. Dies sollte Apples Technikern allerdings auch mit Blick darauf gelegen kommen, dass sich Nutzer des MacBook Pro wieder mehr Auswahl bei den Anschlussmöglichkeiten wünschen. So wäre es eine willkommene Überraschung, wenn Apple die neuen Geräte vielleicht nicht nur mit einer größeren Anzahl von Thunderbolt- beziehungsweise USB-C-Buchsen zeigt, sondern auch Anschlüsse wie HDMI oder einen integrierten SD-Kartenleser zurückbringt.

Mac mini als Pro-Version?

Einen weiteren Joker in der Tasche von Tim Cook könnte eine auf den neuen Prozessoren basierende Pro-Version des Mac mini darstellen. Apple hat hier zwar seit vergangenem Jahr bereits eine Variante mit dem hauseigenen M1-Prozessor am Start, die insbesondere mit Blick auf die Ausstattung jedoch nicht mit der älteren, ebenfalls noch bei Apple erhältlichen Intel-Version mithalten kann. Wir gehen eigentlich davon aus, dass ein neuer Mac mini auf Basis eines M1X (oder wie immer Apple seinen neuen Prozessor nennt) hier künftig als vollwertiger Ersatz dient.

Anchlussmöglichkeiten beim Mac mini mit M1-Prozessor

Während man die oben genannten Umstellungen als mehr als wahrscheinlich ansehen kann, bleibt derzeit noch völlig offen, wie Apple mit seinen restlichen, noch auf Intel basierenden Rechnermodellen wie der große iMac oder der Mac Pro verfährt. Somit sind weitere Ankündigungen oder zumindest ein etwas konkreterer Ausblick auf den vollständigen Abschied von Intel für den heutigen Abend durchaus eine „One more thing“-Option.