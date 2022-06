Apples M2-Prozessor kommt trotz weiterhin erhältlicher Intel-Macs

Beim neuen MacBook Pro mit 13 Zoll Bildschirmgröße bewirbt Apple als bis zu 1,4 mal schneller als das Vorgängermodell mit M1-Prozessor und inzwischen sogar 6 mal schneller als das alte Modell mit einem Intel an Bord. Die Akkulaufzeit des Geräts beträgt inzwischen bis zu 20 Stunden. In der Maximalausstattung ist der M2-Prozessor von Apple aktuell mit bis zu 24 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher, 8-Core-CPU und einer 10-Core-GPU verfügbar.

Insert

You are going to send email to