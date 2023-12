ARD-Hörspiele künftig mit Fokus auf Online-Vertrieb

Von der ARD kommen gute Nachrichten für Hörspiel-Fans. Die öffentlich-rechtliche Sendergruppe will ihre Produktionen in diesem Bereich künftig konkret an den veränderten Nutzungsgewohnheiten der Hörer ausrichten. Dies bedeutet allem voran, dass ein Fokus auf die digitale Verbreitung über die ARD Audiothek gelegt wird.

Natürlich darf man sich bei dieser Nachricht auch ein wenig am Kopf kratzen. Die Verantwortlichen der Sender ist es offenbar jetzt erst in den Sinn gekommen, dass der digitale Vertrieb dieser Inhalte bereits von enormer Relevanz ist, und die Nutzung als Stream oder Download ohne jede Frage weiteren Zuspruch finden wird. Aber sehen wir es positiv. Mit der Neuausrichtung verbunden sollten die Inhalte dann im besten Fall schon vor einem Ausstrahlungstermin und ohne zeitliche Begrenzung zum Abruf über die ARD Audiothek bereitstehen.

Für die Umsetzung dieser Planung soll Anfang kommenden Jahres eine ARD-weite Gemeinschaftsredaktion die Koordination übernehmen und dafür sorgen, dass die Inhalte passgenau für unterschiedliche Zielgruppen und Ausspielwege entwickelt werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der gemeinsamen Produktion, was im besten Fall auch Optimierungen im Kostenbereich zur Folge hat.

Die Zusammenarbeit der Landesanstalten steht auch bei anderen aktuellen Beschlüssen der ARD-Intendanten im Vordergrund. So soll es gemeinsame Sendeblöcke der Info-Radios und auch Kooperationen bei der Produktion von Konzertübertragungen aus unterschiedlichen Genres geben.

Neue Staffel von „Kein Mucks!“ angelaufen

Zurück zu den Hörspielen. Den Krimi-Podcast Kein Mucks! haben wir ja schon vor einiger Zeit empfohlen. In der vergangenen Woche ist hier eine neue Staffel mit Krimi-Hörspielklassikern aus den Archiven der ARD-Landesanstalten angelaufen. Bei „Kein Mucks!“ handelt es sich um die erfolgreichste über die ARD Audiothek angebotene Hörspielreihe, deren Folgen in diesem Jahr bereits 3,7 Millionen mal angehört wurden.