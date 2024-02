Apples KI-Pläne: Großinvestoren verlangen Transparenz

Am morgigen Mittwoch steht Apples Jahreshauptversammlung an. Kurz vor dem jährlichen Aktionärstreffen berichtet die Financial Times heute über die Pläne mehrerer Großaktionäre, über ein Auskunftsersuchen abstimmen zu lassen.

Wie steht es um Apples KI-Selbstverständnis?

Vertreter des staatlichen norwegischen Aktienfonds Norges Bank Investment und die Vermögensverwaltungsgeschäft Legal & General, beide in den Top-10 der Anleger mit den meisten Apple-Aktien vertreten, wollen über Apples Pläne in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI) informiert werden. Dabei drängen die beiden Großaktionäre auf mehr Transparenz was Apples ethische Richtlinien und die Risiken beim verstärkten Einsatz von KI angeht.

Geplant ist, die anwesenden Aktionäre über eine Resolution abstimmen zu lassen, die Apple dazu auffordern würde, umfassende Auskunft über den Einsatz von KI-Technologien und die damit verbundenen ethischen Leitlinien zu geben. Diese wäre zwar nicht bindend, würde jedoch den Druck auf das Unternehmen erhöhen, sich hier öffentlich zu positionieren.

Vor allem wollen die Großaktionäre auch über potenzielle Risiken informiert werden, die mit dem verstärkten KI-Einsatz in Apples Produkten einhergehen.

KI-Offensive in iOS und macOS erwartet

Gegenüber der Financial Times hat Norges Bank Investment hervorgehoben, dass Apple rechenschaftspflichtig für die „sozialen Konsequenzen seiner Produkte“ sei. Legal & General bemängelt, dass Apple bisher nur sehr wenig über seinen Ansatz zur Bewältigung von KI-bezogenen Risiken offenlegt. Trotz Gesprächen mit dem Unternehmen habe Apple sich nicht zu einer Erhöhung der Transparenz im Bezug auf KI verpflichtet.

Nachdem Apple im Bereich der künstlichen Intelligenz lange Zeit die Beine still gehalten hatte, gehen Marktbeobachter davon aus, dass die in diesem Jahr neu präsentierten Betriebssysteme, iOS 18 und macOS 15, zahlreiche neue KI-Funktionen zur Verfügung stellen werden.