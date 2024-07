Apples KI-Offensive im Herbst: Neben ChatGPT auch Google Gemini

Im Rahmen der WWDC-Entwicklerkonferenz hat Apple erst kürzlich über die mit OpenAI eingegangene Partnerschaft informiert, die den KI-Chatbot ChatGPT in iOS 18 und macOS Sequoia integrieren wird.

Gratis-Zugriff auf ChatGPT

Anwender werden den Zugriff auf ChatGPT kostenlos erhalten, wer bereits einen ChatGPT-Plus-Zugang besitzt, darf diesen jedoch mit den Betriebssystemen verknüpfen. Zudem verdient Apple an allen Anwendern mit, die sich zum Abschluss eines neuen ChatGPT-Abonnements entscheiden.

Neben der Integration von ChatGPT soll Apple perspektivisch auch den Gemini-Chatbot von Google als alternative Auswahl anbieten wollen. Dem Vernehmen nach könnte Apple eine vergleichbare Kooperation mit dem Suchmaschinen-Anbieter zum Start von iOS 18 und macOS Sequoia im Herbst offiziell machen.

ChatGPT, Gemini oder Claude

Der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg will in Erfahrung gebracht haben, dass Apple derzeit in Verhandlungen mit Google steckt und zudem auch mit der KI-Firma Anthropic sprechen soll. Damit könnte Apple im Herbst nicht nur mit Apple Intelligence an den Start gehen, sondern Anwendern (in den Vereinigten Staaten) auch die Möglichkeit geben zu wählen, welcher externe KI-Dienst für erweiterte Anfragen verwendet werden soll: Googles Gemini, Anthropics Claude oder OpenAIs ChatGPT.

Die KI-Integration in die Betriebssysteme Apples erinnert an die Integration von Twitter und Facebook in frühen Versionen des iPhone-Betriebssystems iOS. Nutzerkonten ließen sich hier in den Systemeinstellungen hinterlegen und boten den Zugriff auf tief in das System integrierte Interaktionen mit den sozialen Netzwerken.

Systemintegration von Drittanbietern

Apple plant ein Großteil der Nutzeranfragen unter iOS 18 und macOS Sequoia mit Hilfe der hauseigenen Lösung Apple Intelligence zu beantworten. Sollte das lokale KI-Modell Apples nicht in der Lage sein, zufriedenstellende Antworten auszugeben, sollen KI-Modelle externer Anbieter zum Zug kommen. Anwender sollen festlegen dürfen, welches KI-Modell dabei standardmäßig kontaktiert wird.

Auch mit Meta soll Apple diesbezüglich verhandelt haben – allerdings ohne eine abschließende Einigung.