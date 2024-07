Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Juli 2024

Die Videoabteilung des Online-Händlers Amazon hat uns die Übersicht mit den Neuerscheinungen des bereits gestern angelaufenen Monats zukommen lassen. Der Juli ist dabei der nunmehr sechste Monat, in dem Prime-Mitglieder die nicht drei Euro extra zahlen, Werbeunterbrechungen beim Video-Streaming-Dienst des Online-Händlers in Kauf nehmen müssen. Ein Umstand, der inzwischen zu einer ersten Sammelklage geführt hat.

Juli geht es bei Prime Video vom US Raumfahrtprogramm, in die animierte Welt von FOODTOPIA, wo Lebensmittel eine Gesellschaft gründen, über Agentenaction in Europa, ins antike Rom und mitten in eine eine romantische Telenovela.

Über die Liveübertragungen des prestigeträchtigen Tennisturniers von Wimbledon haben wir auf ifun.de bereits berichtet – hier streamt Prime Video live und exklusiv.

