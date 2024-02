Apples KI-Offensive: Firmenübernahmen und eigenes Sprachmodell

Beim Thema KI haben über die vergangenen Monate hinweg insbesondere Unternehmen wie Google, Microsoft und allem voran die ChatGPT-Macher OpenAI Schlagzeilen gemacht. Doch ist es kein Geheimnis, dass sich auch Apple mächtig in diesem Bereich engagiert. Spannend wird vor diesem Hintergrund sicherlich die Vorstellung der nächsten Generationen von macOS und iOS in Verbindung mit Apples Sprachassistentin Siri. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was da kommt, bietet uns Apple immer wieder auch jetzt – wenngleich dezent und vergleichsweise unspektakulär.

In Kooperation mit der University of California in Santa Barbara hat Apple das KI-Modell „MLLM-Guided Image Editing“ (MGIE) entwickelt, das in dieser Woche vorgestellt wurde. Bei MGIE handelt es sich um ein Open-Source-Projekt, das in diesem PDF ausführlich beschrieben wird. Die begleitend angehängten Beispiele sind zum Teil durchaus eindrucksvoll.

MGIE ist in der Lage, vorhanden Bilder auf Basis einer Textbeschreibung zu überarbeiten. Oben seht ihr beispielsweise das Bild einer Pizza, deren Belag auf den Befehl „mach sie gesünder“ hin anstelle von Salami mit Tomaten und Kräutern belegt wird. Weitere Beispiele zeigen allgemeine Bildbearbeitungen und -verbesserungen oder auch ein Notebook, dass per Textanweisung eine Webseite mit grünem Hintergrund auf dem Bildschirm anzeigt.

Das von Apple mit entwickelte KI-Modell wurde als Open-Source-Project veröffentlicht und steht auf der Plattform GitHub zur freien Nutzung bereit.

Apple auf KI-Einkaufstour

Apple hat darüber hinaus über die vergangenen Monate hinweg verstärkt seine Fühler ausgestreckt und für seine Verhältnisse im großen Stil Firmenübernahmen im KI-Bereich angeleiert. Im Jahr 2023 hat das Unternehmen einem Medienbericht zufolge 32 Firmen aus diesem Segment übernommen, deutlich mehr als jeder andere der großen Konzerne.

Bild: Brighter AI

Unter anderem steht wohl auch das deutsche Unternehmen Brighter AI auf der Einkaufsliste von Apple, das eine auf generativer KI basierende Technik zur Anonymisierung von Gesichtern und anderen Bilddetails entwickelt hat. Auf deren Webseite gibt es interessante Beispiele zu sehen.