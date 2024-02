Amazon stellt den Echo Connect ein

An den Echo Connect wird sich vermutlich nur noch ein Teil unserer Leser erinnern. Amazon hat jetzt das Aus für die Alexa-Telefonerweiterung angekündigt. Vom 29. Februar an wird der Echo Connect nicht mehr funktionieren.

Das vor gut fünf Jahren zum Preis von 40 Euro in Deutschland eingeführte Gerät hat als Brücke zwischen den Echo-Geräten von Amazon und einem Telefonanschluss fungiert. Das Telefonkabel wurde rückseitig eingesteckt und die Verbindung zu den Echo-Geräten erfolgte drahtlos. In der Folge konnte man per Alexa-Sprachbefehl Anrufe tätigen. Umgekehrt wurde bei eingehenden Telefonaten – sofern bekannt -sogar der Anrufer angesagt.

Der mit der Verwendung des Echo Connect verbundene Komfort ließ sich noch dadurch erweitern, dass man sein Adressbuch mit Alexa synchronisiert und in der Folge die gespeicherten Personen einfach per Namensnennung und freisprechend anrufen konnte. Eine Funktion, die in besonderem Maß auch als Bedienungshilfe für Menschen mit Beeinträchtigungen Anwendung gefunden hat. Anlässlich der nun von Amazon angekündigten Einstellung des Echo Connect schreibt uns beispielsweise ein blinder Nutzer, dass die gebotene Funktionalität für ihn super war und er jetzt nach einer vergleichbaren Alternative suchen muss.

Keine Begründung aber 10 Euro Entschädigung

Amazon macht zum Hintergrund der Einstellung der Echo-Connect-Dienste keine Angaben, sondern verweist lediglich darauf, dass man zwischen zwei kompatiblen Alexa-Geräten Sprach- und auch Videoanrufe führen könne. Als Ersatz für die Funktion des Echo Connect kann man dies allerdings kaum bezeichnen. Falls jemand einen Tipp in dieser Richtung hat, hinterlasst diesen gerne in den Kommentaren.

Zumindest erhalten Nutzer des Echo Connect eine kleine Entschädigung von Amazon. Wer eines der Geräte bei Amazon registriert hat und verwendet, bekommt einen Geschenkgutschein in Höhe von 10 Euro auf seinem Amazon-Konto gutgeschrieben.