Apples Keynote-Tags erwähnen „M1X“-Prozessor und „M1X MacBook Pro“

Interessanterweise findet sich neben dem M1X-Tag auch ein Hinweis auf mit diesem Prozessor ausgestattete Apple-Notebooks in den Tags zu Apples Keynote-Video. Ihr dürft selbst entscheiden, ob die zusätzliche Erwähnung eines „M1X MacBook Pro“ so zu deuten ist, dass Apple im Vorfeld der Veranstaltung über eine entsprechende Ankündigung nachgedacht hat, oder „einfach so“ mit in die Verschlagwortung des Videos hineingerutscht ist.

Das Rätsel um den Namen von Apples nächstem Prozessor könnte gelöst sein. Der entscheidende Hinweis kommt von Apple selbst. In den Tags zum Video der WWDC-Keynote am Montag ist von einem M1X die Rede.

Insert

You are going to send email to