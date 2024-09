Apples iWork-Apps erhalten Unterstützung für den Apple Pencil Pro

Apple hat seine iWork-Anwendungen Pages, Numbers und Keynote auf allen Plattformen aktualisiert. Die neue Version 14.2 kümmert sich um die Kompatibilität mit den neuesten Betriebssystemen für Macs und iOS-Geräte. Zudem haben die Updates einen Schwung neue Funktionen im Gepäck.

Im Vordergrund der Aktualisierungen steht das Zusammenspiel mit dem neuen Zeichenstift Apple Pencil Pro und damit die Nutzung von Apples Office-Anwendungen auf dem iPad. Durch Drücken des Stifts kann man hier jetzt schnell zwischen Werkzeugen, Linienstärken und Farben wechseln.

Auf dem Mac beschränken sich die Aktualisierungen weitgehend auf allgemeine Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen. Lediglich die Präsentations-App Keynote profitiert auch auf dem Desktop von der Möglichkeit, HDR-Bilder und -Filme auf mit dieser Option kompatiblen Geräten und Bildschirmen mit höheren dynamischem Bereichen anzuzeigen. Zudem kann man nun bei FaceTime-Konferenzen Präsentationen als Diashow anzeigen, während das Präsentationsfenster automatisch geteilt wird.

Pages – Apples Textverarbeitung für Mac und iOS-Geräte

Drücke den Apple Pencil Pro, um schnell zwischen Werkzeugen, Linienstärken und Farben zu wechseln.

Verwende die neue Dokumentübersicht, um bequem ein neues Dokument zu erstellen oder ein älteres zu finden (iOS 18 oder iPadOS 18 erforderlich).

Weitere Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen sind enthalten.

Numbers – Apples Tabellenkalkulation für Mac und iOS-Geräte

Drücke den Apple Pencil Pro, um schnell zwischen Werkzeugen, Linienstärken und Farben zu wechseln.

Verwende die neue Dokumentübersicht, um bequem eine neue Tabellenkalkulation zu erstellen oder eine ältere zu finden (iOS 18 oder iPadOS 18 erforderlich).

Weitere Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen sind enthalten.

Keynote – Apples Präsentations-App für Mac und iOS-Geräte

Blättere mit freien Händen durch deine Folien, indem du Doppeltippgesten auf kompatiblen Modellen der Apple Watch verwendest (watchOS 11 erforderlich).

Sieh dir HDR-Bilder und -Filme auf unterstützten Geräten mit höherem dynamischem Bereich an (iOS 18 oder iPadOS 18 erforderlich).

Drücke den Apple Pencil Pro, um schnell zwischen Werkzeugen, Linienstärken und Farben zu wechseln.

Verwende die neue Dokumentübersicht, um bequem eine neue Präsentation zu erstellen oder eine ältere zu finden (iOS 18 oder iPadOS 18 erforderlich).

Weitere Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen sind enthalten.

Mit dem Angebot seiner iWork-Apps will Apple eine für Privatnutzer ausreichende Alternative zu den Office-Anwendungen von Microsoft bieten. Pages stellt hier das Pendant zu Microsoft Word dar, Numbers will Excel ersetzen und in Keynote präsentiert man anstelle von PowerPoint. Die drei Programme sind im Lieferumfang von Apple-Geräten kostenlos enthalten, verfügen über die Möglichkeit zur iCloud-Synchronisierung und können auch als Web-Version verwendet werden.