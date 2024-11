Apples Final Cut Pro 11 ist da: Videobearbeitung auf iPad und Mac

Apple hat mit Final Cut Pro 11 eine verbesserte Version seiner Videobearbeitungssoftware für den Mac veröffentlicht. Neue Funktionen wie „Magnetic Mask“ und „Transcribe to Captions“ sollen Videomachern mehr Kontrolle und Effizienz in der Bearbeitung bieten. „Magnetic Mask“ ermöglicht das Isolieren von Personen und Objekten in Videoclips, ohne Rotoscoping oder Greenscreen, was den Bearbeitungsprozess erheblich beschleunigen dürfte.

Neu in Final Cut Pro 11: Transcribe to Captions

Mit „Transcribe to Captions“ lassen sich automatisch Untertitel erstellen, basierend auf einem von Apple entwickelten Sprachmodell.

Benutzerhandbuch: Neue Funktionen von Final Cut Pro 11

Ein weiterer Schwerpunkt des Updates liegt auf der räumlichen Videobearbeitung. Final Cut Pro 11 unterstützt nun die Apple Vision Pro und bietet Filmemachern die Möglichkeit, räumliche Videos direkt zu bearbeiten und Effekte sowie Titel an räumliche Anforderungen anzupassen. Die neuen Funktionen richten sich an Anwender, die immersive Inhalte erstellen und diese direkt auf die Vision Pro exportieren möchten.

Neu in Final Cut Pro 11: Magnetic Mask

Auch iPad-Ausgabe optimiert

Parallel dazu wurde Final Cut Pro für das iPad auf Version 2.1 aktualisiert. Die speziell auf die Touchscreen-Bedienung ausgelegt Version und bietet jetzt erweiterte Licht- und Farbanpassungen, neue Zeichenwerkzeuge sowie haptisches Feedback beim Schneiden und Navigieren.

Neu in Final Cut Pro für iPad: Erweiterte Farbanpassungen

Mit diesen Features möchte Apple die Flexibilität und Nutzerfreundlichkeit auf dem iPad weiter erhöhen und so Kreativprofis auch mobil umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten bieten.

Zusätzlich wurde die Final Cut Camera-App für das iPhone verbessert. Diese unterstützt nun 4K-Aufnahmen mit 120 fps und bietet die Möglichkeit, eine Vorschau auf Lookup Tables (LUTs) direkt während der Aufnahme zu sehen. Dies könnte Filmemachern dabei helfen, Einstellungen besser auf die spätere Bearbeitung abzustimmen.

Neu in Final Cut Pro für iPad: Live Drawing

Verfügbarkeit und Preise

Die neuen Ausgaben von Final Cut Pro sind ab sofort im App Store verfügbar. Final Cut Pro 11 für den Mac kostet für neue Anwender 349,99 Euro, während Final Cut Pro für das iPad im Monatsabo 4,99 Euro oder jährlich 49 Euro kostet. Bestehende Nutzer können die Updates kostenlos laden.