EcoFlow: Neue RIVER 3 startet in Deutschland

Der vor allem für seine Solarenergie-Lösungen bekannte Anbieter EcoFlow hat heute mit dem Verkauf seiner neuesten River-Generation in Deutschland begonnen. Die River-Serie sortiert sich in Sachen Preis und Kapazität unter den Delta-Geräten des Anbieters ein und richtet sich an Hobbyisten, Camper und preisbewusste Anwender.

300 Watt, 30 Dezibel mit App-Anbindung

Die neue EcoFlow RIVER 3 ist eine tragbare Powerstation für den mobilen Einsatz und eignet sich zur Überbrückung von Stromausfällen sowie für Outdoor-Aktivitäten. Mit einer Kapazität von 245 Wattstunden und einer Ausgangsleistung von 300 Watt (kurzfristige Lastspitzen von bis zu 600 Watt können bedient werden) kann diese bis zu sechs Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen.

EcoFlow gibt an, dass das Modell besonders für den Betrieb von Geräten mit einem Verbrauch unter 100 W geeignet ist und diese, im Vergleich zu herkömmlichen Modellen, eine verdoppelte Laufzeit biete. Zudem soll die Power Station mit einer Geräuschentwicklung von weniger als 30 Dezibel überdurchschnittlich leise arbeiten und sich daher auch für den 24/7-Betrieb eignen.

USV-Einsatz am Mac möglich

Ein besonderes Merkmal der RIVER 3 ist die Schnellladefunktion, die eine vollständige Aufladung innerhalb einer Stunde ermöglichen soll, ohne dass die Batteriezellen Schaden nehmen. Neben der Standardladung über eine Steckdose kann das Gerät auch mit Solarzellen, über das Auto oder einen Generator aufgeladen werden, was die Flexibilität für den Einsatz in unterschiedlichen Szenarien erhöht.

Für den Outdoor-Bereich ist die RIVER 3 gemäß Schutzklasse IP54 wasser- und staubgeschützt. Die Verwendung von LiFePO4-Zellen, die 3000 Ladezyklen ermöglichen, kann zudem eine Lebensdauer von etwa zehn Jahren gewährleisten.

Ein weiteres praktisches Feature der RIVER 3 ist die unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS), die bei einem Stromausfall in weniger als 20 Millisekunden auf die Akkuleistung umschalten soll. Dadurch kann diese eine kontinuierliche Versorgung von Rechnern und sicherheitsrelevanten Geräten ermöglichen.

Die Abmessungen der neuen RIVER 3 betragen etwa 25 cm × 21 cm × 11 cm, das Gewicht liegt bei moderaten 3,5 Kilogramm. Die Powerstation ist ab sofort sowohl bei amazon.de als auch im Webshop des Anbieters verfügbar.