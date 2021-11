Notch: Bartender bessert nach, iStat Menus fügt sich

Die Entwickler von Mac-Anwendungen, die in besonderem Maß von der Menüleiste Gebrauch machen, sind teils weiterhin dabei, ihre Programme für die neuen MacBook-Pro-Modelle mit Notch zu optimieren. Anpassungen sind auch aufgrund der Tatsache erforderlich, dass Apple hier teilweise eigene Automatismen zur Optimierung der Ansicht implementiert hat.

Ein Paradebeispiel ist der Menüleisten-Manager Bartender. Während eine grundlegende Kompatibilität mit macOS Monterey auch auf den neuen Apple-Notebooks schon seit geraumer Zeit besteht, ist der Entwickler weiterhin mit der Anpassung der Anzeige im Zusammenspiel mit der Kameraaussparung „Notch“ beschäftigt.

In der hier aktuell verfügbaren Beta-Version 4.1.17 wurde dem Entwickler zufolge das Problem behoben, dass Bartender die Elemente in der Menüleiste teilweise falsch platziert hat, weil macOS den Abstand zwischen den Elementen dort manchmal automatisch vergrößert hat – mit dieser Funktion des Betriebssystems will Apple wohl dafür sorgen, dass der Raum zwischen Notch und Bildschirmrand vollständig ausgefüllt wird.

iStat Menus plant keine Notch-Anpassung

Auch der Systemmonitor iStat Menus setzt für die Anzeige der von ihm erfassten Informationen zum großen Teil auf die Menüleiste von Apples Mac-Betriebssystem. Die App wurde. mit der seit vergangener Woche verfügbaren Version 6.61 vollständig für die neuen Mac-Modelle und macOS Monterey angepasst.

Abhängig davon, was man sich von iStat Menus alles anzeigen lassen will, kann es hier in der Menüleiste recht schnell eng werden. Insbesondere, wenn ein nicht unwesentlicher Teil des zuvor verfügbaren Platzes nun durch die Notch verdeckt wird.

iStat Menus Optionen in der Menüleiste (alte Entwickler-Screenshots)

Wer darauf hofft, dass die Entwickler der App diesbezüglich noch zusätzliche Anpassungen vornehmen, wird allerdings enttäuscht. Auf Anfrage haben diese verlauten lassen, dass man die von macOS kontrollierte Standardintegration in die Menüleiste verwende und bislang keine Möglichkeit sehe, das Verhalten der App in diesem Bereich zu optimieren.

Bartender und iStat Menus können alternativ zum Kauf bei den Entwicklern übrigens auch im Rahmen der Software-Flatrate Setapp bezogen werden.