Apples Black Friday startet: Nur die AirPods Pro interessant

Unter der Überschrift „Shoppen, bis es Geschenkkarten schneit“ hat Apple seine diesjährige Black-Friday-Aktion gestartet. Das Motto bringt es auch gleich direkt auf den Punkt. Wie bereits in den vergangenen Jahren kann man Apple-Geschenkkarten im Wert von bis zu 200 Euro erhalten, wenn man eines der für die Aktion qualifizierten Produkte neu und direkt bei Apple kauft. Die Sonderaktion läuft über das ganze Wochenende hinweg bis einschließlich Montag.

In der Tabelle unten seht ihr alle teilnehmenden Produkte sowie den Wert der Geschenkkarten, die man bei deren Kauf erhält. Die vollständigen Details rund um das Angebot lassen sich hier bei Apple nachlesen. In den Angebotsbestimmungen steht auch, dass man die Geschenkkarten nicht direkt mit dem Kauf verrechnen, sondern diese nur für zukünftige Einkäufe bei Apple verwenden kann.

Die Produkte in Apples Black-Friday-Aktion

Die vom Wert her höchste Guthabenkarte über 200 Euro gibt es beim Kauf eines MacBook Pro mit einem Prozessor vom Typ M4 Pro oder M4 Max. Beides Geräte, die man bei offiziellen Vertriebspartnern von Apple mittlerweile mit wesentlich höherem direkten Preisnachlass bekommt.

Ähnlich verhält es sich auch bei den meisten anderen Sonderangeboten von Apple. Beim MacBook Air gibt es bei Apple eine Geschenkkarte im Wert von bis zu 160 Euro dazu, andere Händler ziehen hier direkt bis zu 360 Euro vom Verkaufspreis ab. Wer ein günstiges iPhone kaufen will, findet im Rahmen der Apple-Aktion ohnehin nur die iPhone-16-Modelle aus dem vergangenen Jahr und das iPhone 16e. Hier kann man eine Geschenkkarte im Wert von maximal 60 Euro erhalten.

AirPods Pro 3 indirekt für 209 Euro

Interessant ist die Black-Friday-Aktion von Apple auch in diesem Jahr nur bei wenigen Produkten. So gibt es bei Apple beim Kauf der AirPods Pro 3 für 249 Euro eine Geschenkkarte im Wert von 40 Euro dazu. Auf dem freien Markt sind die Ohrhörer bislang kaum unter 240 Euro zu finden.

Bei Apple TV hat Apple den Wert der Gutscheinkarte gegenüber dem vergangenen Jahr von 25 Euro auf 20 Euro reduziert und auch beim HomePod bekommt man mit 40 Euro nun 10 Euro weniger als im vergangenen Jahr. Der HomePod mini ist komplett von der Aktion ausgenommen.

Apples Black-Friday-Angebote im Überblick