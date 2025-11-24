MacBook Air M4 und MacBook Pro M5 mit massivem Preisverfall

Die letzte Woche im November startet mit einem Knaller. Wir dachten in der vergangenen Woche, das MacBook Air mit M4-Prozessor hätte seinen Tiefstpreis erreicht. Übers Wochenende ist das erst seit März erhältliche Notebook aber nochmal deutlich günstiger geworden und wird jetzt von Apples offiziellen Vertriebspartnern um mehr als 300 Euro günstiger verkauft als man bei Apple selbst bezahlen muss.

Anbieter wie Amazon oder Galaxus bieten das MacBook Air M4 in der Version mit 13 Zoll großem Bildschirm ab 795 Euro an. Selbst mit dem größeren 15-Zoll-Monitor kostet das MacBook Air auf dem freien Markt weniger, als man für die kleinere Version bei Apple bezahlt. Hier ist man bereits zu Preisen ab 1.059 Euro dabei, während man für das gleiche Gerät bei Apple mindestens 1.399 Euro bezahlen muss.

Da muss man auch nicht auf Apples für Freitag angekündigte Black-Friday-Aktion warten. Die dann beim Kauf des MacBook Air mitgegebenen Gutscheinkarten machen mit 140 Euro beziehungsweise 160 Euro gerade mal die Hälfte des bei Drittanbietern erhältlichen Preisnachlasses aus. Zudem kann man hier nicht direkt sparen, sondern bekommt lediglich Guthaben für weitere Einkäufe bei Apple geschenkt.

MacBook Pro M5 anderswo günstiger als das Air bei Apple

Auch die neueste, mit einem M5-Prozessor ausgestattete Version des MacBook Pro kauft man besser nicht direkt bei Apple, wenn man nennenswert sparen will. Für das erst seit gut einem Monat erhältliche Gerät muss man bei Apple mindestens 1.799 Euro bezahlen, von Apples Black-Friday-Aktion ist das Notebook derweil noch komplett ausgenommen.

Bei Apples Handelspartnern bekommt man dagegen auch hier bereits kräftig Rabatt. Galaxus bietet das neue MacBook Pro mit M5-Prozessor derzeit bereits ab 1.523 Euro an und bei Amazon bezahlt man mit 1.549 Euro satte 250 Euro weniger als bei Apple direkt.

Zubehör wird ebenfalls günstiger

In den nächsten Tagen dürfte es sich auch lohnen, sich nach besonderen Angeboten für Apple-Zubehör umzusehen. Beispielsweise gibt es die AirTags im Viererpack jetzt schon für 84,50 Euro und damit außergewöhnlich günstig. Die AirPods 4 kann man bei Amazon bereits ab 111 Euro bestellen.