Ecovacs X11 Omnicyclone: Das Topmodell ist gerade deutlich günstiger

Mit Blick auf den morgen offiziell startenden Black Friday bietet Ecovacs einen Teil seines Produktangebots deutlich günstiger an. Eine Übersicht aller aktuell im Preis reduzierten Artikel findet ihr auf deren Webseite sowie im Amazon-Shop des Herstellers.

Leistungsfähige Reinigungsroboter wie der Deebot T80 Omni werden in diesem Rahmen zum Teil mit über 50 Prozent Rabatt angeboten. Bemerkenswert finden wir vor allem aber auch die Tatsache, dass Ecovacs auch sein erst seit wenigen Wochen erhältliches neues Topmodell, den X11 Omnicyclone, vorübergehend deutlich günstiger als bei dessen Markteinführung verkauft. Der offiziell mit 1.299 Euro bepreiste Roboter wird gerade für 819 Euro angeboten.

Kein Staubbeutel nötig

„Markenzeichen“ des X11 Omnicyclone ist dessen zentral platzierter Staubbehälter, der uns ein wenig an Dyson-Geräte erinnert. Das Fassungsvermögen von 1,6 Litern soll in durchschnittlichen Haushalten für Wartungsfreiheit über 48 Tage hinweg reichen. Der tatsächliche Wert hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie groß eure Wohnung ist und wie viele Menschen oder Tiere sich regelmäßig darin aufhalten.

Interessanter als die Häufigkeit des Leerens ist sicherlich die Tatsache, dass der X11 auf Staubbeutel verzichtet und man den Behälter direkt entleert. Auf diese Weise lassen sich Folgekosten vermeiden. Zudem soll das System dazu beitragen, dass der Sauger dauerhaft hohe Leistungswerte erreicht. Ecovacs wirbt mit einer Luftstrommenge von 18 Litern pro Sekunde und einer Saugleistung von 19.500 Pa.

Wischwalze mit Auto-Reinigung

Da tritt die Wischfunktion des Roboters fast schon ins Hintertreffen. Aber auch hier verspricht der Hersteller eine Reinigungsleistung auf hohem Niveau. Der X11 Omnicyclone arbeitet mit einer Wischwalze, die den Boden mit 200 Umdrehungen pro Minute reinigt, während eine kontinuierliche Wasserzufuhr für stets sauberes Wischwasser sorgt. Die Wischwalze wird in der Basisstation des Saugers mit Heißwasser automatisch gereinigt.

Ecovacs bewirbt den Roboter zudem mit einer verbesserten Kletterfunktion namens „TruePass“. Der Sauger kann laut Hersteller größere Hindernisse mithilfe zweier sich drehender Hebel überwinden. Auf diese Weise könne das Gerät bis zu 2,4 cm hohe Schwellen und zusammenhängende Stufen mit bis zu 4 cm Höhe überwinden.

Ergänzend zur Bedienung über die Tasten am Gerät und die Ecovacs-App lässt sich der X11 Omnicyclone auch über Matter in Smarthome-Systeme wie Apple Home einbinden.

Bei Amazon ist lediglich die Basisversion des Saugers erhältlich. Auf seiner Webseite verkauft Ecovacs das Gerät darüber hinaus auch mit unterschiedlichen Zubehörpaketen zu reduzierten Preisen.