AppleCare+ für Mac und iPad wird teurer

Update: Auch in Deutschland hat Apple nun die Preise angezogen. Beispielsweise für das MacBook Neo ist der Jahrespreis von 54,99 Euro auf 59,99 Euro gesprungen. Allerdings besteht weiterhin die Möglichkeit zumindest ein paar Euro zu sparen, indem man direkt einen Drei-Jahres-Vertrag abschließt.

Originalmeldung von 16. Juli 2026 um 07:40 Uhr

Apple dreht erneut an der Preisschraube. Nach den jüngsten Erhöhungen bei Macs und iPads werden in den USA nun auch neue AppleCare+-Verträge für diese Geräte teurer. Der Aufschlag fällt auf den ersten Blick überschaubar aus, summiert sich bei mehreren versicherten Geräten aber über die Jahre.

Nach Informationen von Bloomberg erhöht Apple die monatlichen Beiträge für neue Mac- und iPad-Verträge pauschal um 50 US-Cent. Bei jährlicher Zahlung werden fünf Dollar mehr fällig. Die Änderung gilt unabhängig davon, wie teuer das abgesicherte Gerät ist.

Pauschaler Aufschlag für alle Modelle

AppleCare+ für ein MacBook Air mit 13 Zoll kostet damit in den USA künftig 7,99 statt 7,49 Dollar pro Monat. Der Jahrespreis steigt von 74,99 auf 79,99 Dollar. Beim Mac mini werden 4,49 Dollar monatlich beziehungsweise 44,99 Dollar jährlich verlangt. Für das MacBook Pro mit 16 Zoll fallen künftig 15,99 Dollar pro Monat oder 159,99 Dollar pro Jahr an.

Auch bei den iPads wird derselbe Aufschlag berechnet. Der Schutz für iPad und iPad mini startet nun bei 5,99 Dollar monatlich, während für das große iPad Pro 11,99 Dollar aufgerufen werden. Am Leistungsumfang soll sich durch die höheren Preise nichts ändern.

Bestandskunden bleiben beim alten Preis

Die neuen Beträge gelten zunächst nur für neu abgeschlossene Verträge. Wer seinen Mac oder sein iPad bereits über AppleCare+ abgesichert hat, soll vorerst weiterhin den bisherigen Preis bezahlen. Ob Apple die Beiträge für laufende Verträge später ebenfalls anpasst, ist nicht bekannt.

AppleCare+ deckt eine unbegrenzte Anzahl unabsichtlicher Beschädigungen ab. Dazu gehören beispielsweise Sturz- und Flüssigkeitsschäden. Für Reparaturen werden abhängig vom Gerät und Schaden zusätzliche Servicegebühren fällig. Auch der Austausch eines Akkus ist enthalten, wenn dessen Kapazität unter 80 Prozent des ursprünglichen Wertes fällt.

Deutsche Preise bislang unverändert

Auf der deutschen AppleCare-Webseite ist bislang keine entsprechende Preiserhöhung zu erkennen. Die Zahlungsmodelle unterscheiden sich hierzulande ohnehin teilweise: Für Macs bietet Apple eine jährliche Zahlung oder drei Jahre Schutz im Voraus an. Bei iPads stehen monatliche Beiträge und ein Zweijahresvertrag zur Wahl.

Ob Apple den Aufschlag später auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern übernimmt, bleibt offen. Bereits bei früheren Änderungen wurden neue AppleCare-Konditionen zunächst nur in den USA eingeführt. Wir hatten etwa beim Start von AppleCare One darauf hingewiesen, dass das Gerätepaket hierzulande weiterhin nicht verfügbar ist.

AppleCare One scheint von der aktuellen Erhöhung nicht betroffen zu sein. Das US-Angebot schützt bis zu drei Geräte für einen gemeinsamen monatlichen Pauschalpreis. In Deutschland bleibt Apple dagegen bei den einzelnen gerätebezogenen Verträgen.