AppleCare One: Apple startet neues Geräteschutz-Abonnement

Apple hat heute mit AppleCare One ein neues Schutzpaket für seine Hardware-Produkte angekündigt. Das Modell richtet sich zunächst ausschließlich an Kundinnen und Kunden in den USA und soll dort eine einfachere und günstigere Möglichkeit bieten, mehrere Apple-Geräte über einen zentralen Vertrag abzusichern.

Für 19,99 US-Dollar im Monat lassen sich bis zu drei Geräte gemeinsam versichern. Jedes weitere Produkt kann für monatlich 5,99 US-Dollar ergänzt werden.

Das neue Versicherungsangebot basiert auf dem bestehenden AppleCare+-Modell, das bislang nur gerätespezifisch abgeschlossen werden konnte. Mit AppleCare One lassen sich iPhone, iPad und Apple Watch nun erstmals gebündelt absichern. Die Leistungen umfassen unter anderem unbegrenzte Reparaturen bei Unfallschäden wie Stürzen oder Wasserkontakt, den Austausch bei Diebstahl oder Verlust sowie priorisierten Zugang zum Apple-Support rund um die Uhr.

Rückwirkender Schutz für Bestandsgeräte

Ein weiterer Unterschied zum bisherigen Angebot: Geräte können auch nachträglich in den Schutztarif aufgenommen werden. Voraussetzung ist, dass sich diese in gutem Zustand befinden und nicht älter als vier Jahre sind.

Damit weitet Apple die bisherige Frist von 60 Tagen für den Abschluss einer Versicherung deutlich aus. Auch der Gerätewechsel innerhalb des Tarifs wurde vereinfacht. Wird beispielsweise ein iPhone im Rahmen eines Apple-Trade-In-Programms abgegeben, lässt sich das neue Modell automatisch in den bestehenden Schutztarif übernehmen.

Verfügbarkeit in Deutschland unklar

Während das neue Modell in den Vereinigten Staaten bereits ab dem morgigen Donnerstag direkt über die Apple-Webseite oder über die Systemeinstellungen von iPhone, iPad und Mac gebucht werden kann, wurde die deutsche AppleCare-Seite bislang nicht überarbeitet.

Es ist daher unklar, ob und wann AppleCare One auch in Deutschland eingeführt wird. Die bisherigen Geräteschutzoptionen über AppleCare+ bleiben hierzulande unverändert bestehen.