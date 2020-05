Apple zur MacBook-Reparatur: „wir senden dir einen Karton“

Zeitgleich mit der zaghaften Öffnung der Filialgeschäfte hat Apple auch die deutsche Support-Seite „Service und Reparatur des Mac“ überarbeitet und macht hier nun auf einen Service für MacBook-Kunden aufmerksam, die ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

So schreibt Apple hier nun extra: „Wenn du ein Mac-Notebook hast, wende dich an uns, und wir senden dir einen Karton, mit dem du es an das Apple-Reparaturzentrum senden kannst. Wir senden dir das reparierte Produkt so schnell wie möglich zurück.“

Der Postversand ist nicht neu, scheint in der aktuellen Situation aber präferiert zu werden und sollte von euch, falls möglich, in Anspruch genommen werden.

Mac-Reparaturen starten für gewöhnlich mit einer Service-Anfrage, die ihr mit einem Klick auf diesen Link initiieren könnt.