Apple zieht lokale Integration von ChatGPT oder Claude in Betracht

Die Zweifel daran, dass Apple seinen Rückstand im KI-Bereich ohne fremde Unterstützung wettmachen kann, wachsen stetig. In der vergangenen Woche haben wir über Spekulationen um eine Übernahme des KI-Anbieters Perplexity durch Apple berichtet. Jetzt macht ein Bericht die Runde, dem zufolge Apple derzeit prüft, ob in einer kommenden Version der Sprachassistentin Siri KI-Modelle externer Anbieter genutzt werden sollen.

Das Magazin Bloomberg berichtet unter Berufung auf unternehmensnahe Kreise, dass Apple diesbezüglich Gespräche mit den KI-Anbietern Anthropic und OpenAI führt. Konkret habe Apple angefragt, ob diese angepasste Versionen der Sprachmodelle Claude (Anthropic) und ChatGPT (OpenAI) bereitstellen können, die dann auf Apples eigener Cloud-Infrastruktur getestet werden könnten.

Strategie-Wechsel wäre mit Risiken behaftet

Dies würde einen drastischen Bruch in der bisher von Apple verfolgten KI-Strategie darstellen. Bislang hat sich Apple, soweit bekannt, darauf beschränkt, die KI-Sprachmodelle ausschließlich intern zu entwickeln. Die Integration externer Modelle wäre quasi mit dem Eingeständnis gleichzusetzen, dass die eigenen Bemühungen in diesem Bereich nicht zu den gewünschten Zielen geführt haben.

Als besonders kritisch darf man hier die Tatsache ansehen, dass Apple mit der direkten Integration externer KI-Modelle auch ein wohl nur schwer kalkulierbares Risiko eingehen würde. Anders als bislang, wo bei der Nutzung von ChatGPT über Apples Betriebssysteme oder Siri steht explizit darauf hingewiesen wird, dass hier ein externer Anbieter kontaktiert wird, ließe sich die Verantwortung bei einer vollständigen Einbindung nicht mehr auf Dritte übertragen.

Interne Kritik und unzufriedene Mitarbeiter

Apple ist im Bereich KI auf jeden Fall unter Zugzwang. Seitdem klar ist, dass das Unternehmen die ursprünglich gemachten Versprechen in diesem Bereich nicht erfüllen kann, scheinen die Verantwortlichen derart unter Druck geraten, dass sie auch Lösungen in Betracht ziehen, die bisher nicht zu Apples Unternehmensphilosophie passen wollten.

In Apples KI-Team sorgt dieser Trend aktuellen Berichten zufolge für wenig Begeisterung. So interpretiere man die angedachte Zusammenarbeit mit Drittanbietern als Abwertung der bisherigen Arbeit des Teams. Teils hätten Mitarbeiter zwischenzeitlich auch mit ihrem Weggang gedroht, was durch interne Verhandlungen zumindest temporär abgewendet werden konnte.

Apple leidet dem Bloomberg-Bericht zufolge zudem unter dem zunehmenden Wettbewerb um Fachkräfte. Andere Unternehmen würden hier teils mit deutlich höheren Vergütungen um versierte Mitarbeiter werben. Mindestens ein führender Entwickler im Bereich der Sprachmodelle habe Apple aus diesem Grund bereits verlassen.