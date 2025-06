Pixelmator Pro wird um „Apple Intelligence“-Funktionen erweitert

Apple hat das Bildbearbeitungsprogramm Pixelmator Pro in Version 3.7 veröffentlicht. Mit dem Update stattet der Mac-Hersteller die Anwendung in erster Linie mit einer Reihe von „Apple Intelligence“-Funktionen aus. Apples KI soll Anwender bei der Arbeit in Pixelmator Pro nicht nur mit Bildern, sondern auch mit Texten unterstützen.

Bilderstellung mit „Image Playground“

Die Integration von „Image Playground“ erlaubt es, direkt in Pixelmator Pro auf einfachen Beschreibungen oder vorhandenen Fotos basierende Bilder zu erstellen. Apple merkt hier ausdrücklich an, dass es sich um „lustige oder originelle Bilder“ handelt, ihr dürft also keine fotorealistischen Bildkompositionen erwarten, wie man sie von ChatGPT und anderen KI-Umsetzungen kennt.

Bei der Bilderstellung kann man auch Personen aus der eigenen Fotomediathek als Vorlage verwenden. Die erzeugten Motive stehen in mehreren grafischen Stilen zur Verfügung, etwa in Form von Illustrationen oder Zeichnungen. Nutzer können die Bilder im Anschluss direkt in ihre Projekte einfügen oder bestehende Ebenen dadurch ersetzen.

Darüber hinaus bietet Pixelmator Pro auf Basis von „Apple Intelligence“ eine einfache Möglichkeit, Platzhalter in Vorlagen oder Mock-ups durch neu erzeugte Bilder zu ersetzen.

Textunterstützung durch ChatGPT

Zusätzlich zu den Bildfunktionen stehen mit dem Update auch die Schreibwerkzeuge von „Apple Intelligence“ in Pixelmator Pro zur Verfügung. Diese sollen es ermöglichen, vorhandene Texte direkt in der App umzuschreiben, zu kürzen oder stilistisch zu verändern. Zudem besteht hier auch die Möglichkeit, auf Grundlage kurzer Beschreibungen Textinhalte mithilfe von ChatGPT zu erstellen.

Die Schreibwerkzeuge werden in Pixelmator Pro für ausgewählte Textabschnitte über das Kontextmenü aktiviert.

RAW-Support und Bedienungshilfen verbessert

Über die Integration von „Apple Intelligence“ hinaus bringt das Update auch verschiedene kleinere Verbesserungen. So unterstützt Pixelmator Pro jetzt die Bearbeitung von RAW-Bildern der Kamera OM-1 Mark II aus dem OM-System, einschließlich der in hoher Auflösung erstellten Aufnahmen.

Menschen mit Seheinschränkungen profitieren von einer verbesserten VoiceOver-Unterstützung, die nun gesprochene und Brailleschriftbeschreibungen der Pixelmator Pro-Werkzeuge bereitstellt. Mithilfe von VoiceOver kann nun auch mit der Tastatur durch die Werkzeugoptionen navigiert werden und wenn man den Mauszeiger über Objekte in der Werkzeugleiste bewegt, erscheinen deren Namen in großer Schrift als schwebender Text.