KI-Akquisition könnte Basis für Apple-Suchmaschine schaffen

Der Bloomberg-Autor Mark Gurman bereichert die Diskussion um eine mögliche Akquisition durch Apple im Bereich der KI-Schwergewichte um einen interessanten Punkt. Angesichts der Ungewissheit, wie lange Google seinen Platz als Standardsuchmaschine auf Apple-Geräten noch halten kann, könnten gezielte Investitionen im KI-Bereich dazu beitragen, dass Apple eine leistungsfähige eigene Suchmaschine an den Start bringt.

Das Abkommen zwischen Apple und Google sieht sich in den USA gerade durch ein kartellrechtliches Verfahren bedroht. Google wird vorgeworfen, ein illegales Monopol zu betreiben und seine Vormachtstellung im Bereich der Suchmaschinen durch Vereinbarungen mit Herstellern wie Apple zu zementieren. Apple dürfte davon erheblich profitieren, denn soweit bekannt, spült der Deal mit Google jährlich zweistellige Milliardenbeträge in die Kassen des Unternehmens.

Startseite der Perplexity-Suche

Wenn sich die Monopolwächter allerdings durchsetzen, dürfte es ein gesteigertes Interesse von Apple sein, die Position der Standardsuchmaschine selbst zu besetzen, anstatt hier unentgeltlich Google oder andere Unternehmen eine zu unterstützen. Gurman sieht diese Möglichkeit durch die Übernahme von Perplexity gegeben.

Perplexity ist kein klassischer KI-Chatbot, sondern platziert sich als Suchmaschine, die ihre Ergebnisse in natürlicher Sprache anzeigt. Die Software hat ein eigenes KI-Modell integriert, kann jedoch optional um die Modelle von anderen Anbietern erweitert werden. Apple könnte auf diese Weise zugleich auch eine solide Basis für ein erweitertes eigenes KI-Angebot an Land ziehen.

Günstige und solide KI-Suchmaschine

Gurman vertritt die These, dass Apple zumindest in Erwägung zieht, die eigenen Defizite im KI-Bereich durch den Aufkauf eines auf dieses Segment spezialisierten Anbieters wettmachen will. Die Marktführer OpenAI und Anthropic kämen dabei jedoch kaum in Frage, Perplexity sei jedoch eine durchaus attraktive Option.

Perplexity wäre ein bereits marktreifes Produkt mit benutzerfreundlicher Oberfläche, Sprachsteuerung und gutem Design und somit besonders geeignet für die Integration in iOS. Es könnte problemlos zur Standard-KI-Suchmaschine in Safari, Spotlight oder sogar Siri werden. Die leistungsfähige, dialogbasierte Suchfunktion für alltägliche Aufgaben würde eine aktuell in Apples Produktangebot klaffende Lücke füllen und mit 250 Mitarbeitern sei das Unternehmen groß genug, um relevant zu sein, ließe sich aber immer noch gut in Apple integrieren.

Der Unternehmenswert von Perplexity wird auf 14 Milliarden US-Dollar geschätzt und sei somit eine Investition mit geringem Risiko und hohem Potenzial.