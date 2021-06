Apple will offenbar „Ted Lasso“-Fanartikel anbieten

Ted Lasso ist vermutlich die bislang erfolgreichste Serie auf Apple TV+ überhaupt. Eine dritte Staffel der Comedy wurde von Apple bereits in Auftrag gegeben, zuvor wird am 23. Juli die zweite Staffel der Produktion anlaufen, in der Jason Sudeikis einen amerikanischen College-Football-Trainer verkörpert, der von den Verantwortlichen eines englischen Premier-League-Teams angeheuert wurde.

Für Fans der Serie stehen die Chancen gut, dass sie zum Start der zweiten Staffel offizielle Merchandise-Artikel ordern können. Wenngleich noch nicht offiziell angekündigt, ließ der Produzent der Serie Bill Lawrence dergleichen nun im Podcast „Fake Doctors, Real Friends“ der beiden Scrubs-Darsteller Zach Braff und Donald Faison verlauten.

Ein durchaus interessanter Ausblick, hat sich Apple mit Aktivitäten in diesem Bereich bislang doch sehr zurückgehalten. Die einzige uns bekannte Ausnahme ist der Verkauf von Apple-Fanartikeln im sogenannten Company Store in der Firmenzentrale in Cupertino.

Im Falle Ted Lasso hat Apple die Vermarktung wohl auch nicht alleine in den Händen. Die Rechte an der Serie teilt sich der Mac- und iPhone-Hersteller mit den Medienunternehmen NBC und Warner Bros.

Den Worten des Ted-Lasso-Produzenten zufolge soll es zum Start der zweiten Staffel im kommenden Monat dann auch erstmal ein eingeschränktes Angebot an Fanartikeln geben. Wer auf ein Trikot des AFC Richmond hofft, muss sich in jedem Fall gedulden. Diese sollen dann ab September angeboten werden. Der Vertriebsweg bleibt hier zunächst offen. Es ist anzunehmen, dass der Verkauf der Artikel über eine separate Ted-Lasso-Webseite erfolgt.

Wer nicht bis dahin warten will, findet übrigens auch jetzt schon jede Menge Fanartikel zu Ted Lasso und dem AFC Richmond online. Bei den bislang angebotenen Waren wie T-Shirts, Mützen und Trikots handelt es sich allerdings nicht um lizenzierte Ware und man kann davon ausgehen, dass die Rechteinhaber spätestens bei Verfügbarkeit des offiziellen Fanzubehörs engagierter gegen diese Rechtsverletzungen vorgehen.