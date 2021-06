iPad als Workstation: Kensington StudioDock geht in den Verkauf

Das bereits zu Jahresbeginn angekündigte Kensington StudioDock geht jetzt in den Verkauf. Die Docking-Station lässt sich passend für die unterschiedlichen Bildschirmgrößen der iPad-Pro-Modelle 2018 und 2020 sowie für das iPad Air 2020 zu Preisen von 379 Euro beziehungsweise 399 Euro vorbestellen. Wichtig: Der Hersteller merkt an, dass sein Zubehör nicht mit dem kürzlich erst vorgestellten neuen iPad Pro 12,9“ 2021 kompatibel ist.

Kensington will die unterstützten iPad-Modelle mithilfe seines neuen Zubehörs in leistungsfähige Desktop-Workstations verwandeln. Dazu zählt eine integrierte Stromversorgung mit Unterstützung für die Schnellladefunktion des iPad mit 37,5 Watt über USB-C. Zudem verfügt das Kensington StudioDock über eine Qi-Ablagefläche, auf der sich ein iPhone mit bis zu 7,5 Watt und AirPods mit 5 Watt drahtlos laden lassen. Eine Lade-Erweiterung für die Apple Watch will der Hersteller in Kürze als optionales Zubehör anbieten. Diese lässt sich dann seitlich an den iPad-Anschluss der Station anclippen und bezieht über diese Verbindung auch ihren Strom.

Anschlüsse für Bildschirm, Netzwerk und USB

Die unterstützten iPad-Modelle lassen sich magnetisch an der Halterung des StudioDock befestigen und wahlweise im Hoch- oder Querformat verwenden. Über die integrierten HDMI-Buchse besteht die Möglichkeit zum Anschluss eines externen Bildschirms und der Videoausgabe mit einer Auflösung von 4K bei 60Hz.

Im Gerätesockel sind seitlich ein SD-Kartenlesegerät sowie eine Buchse für die Audioausgabe über 3,5 mm Klinke integriert. Auf der gegenüberliegenden Seite findet sich unter der Ein-Aus-Taste des Geräts ein USB-C-Anschluss, rückseitig stehen zudem drei Anschlussbuchsen für USB-A sowie ein Gigabit-Ethernet-Anschluss zur Verfügung. Für die Stromversorgung des Kensington StudioDock ist ein mitgeliefertes externes 20-Volt-Netzteil verantwortlich.

Das StudioDock von Kensington kann in Deutschland ab sofort bestellt werden und soll vom 18. Juni an ausgeliefert werden.

Kensington: Studio Dock im Video