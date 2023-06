Apple will mehr Spiele auf dem Mac: Game Porting Toolkit und Spielmodus

Apple will mit macOS Sonoma vermehrt Spieleentwickler für den Mac interessieren. Dabei hat der Hersteller insbesondere das Interesse, sogenannte AAA-Titel auf die hauseigene Desktop-Plattform zu ziehen. Die Grundlage hierfür soll allem voran ein neues, in Apples Grafik-Engine Metal implementiertes Toolkit zur Portierung von Spielen schaffen.

Apples neues Game Porting Toolkit verspricht massive Unterstützung wenn es darum geht, bereits für andere Plattformen verfügbare Spiele auf den Mac zu bringen. Die Entwickler können damit ohne viel Aufwand testen, wie gut ihre Spiele auf dem Mac laufen würden und erhalten über die Anwendung auch Hilfestellung bei den nötigen Anpassungsarbeiten. Apple verspricht damit verbunden eine spürbare Verkürzung der Entwicklungszeit.

Apple's new game porting toolkit is fantastic. Here's Cyperbunk 2077 running at Ultra on an M1 MacBook Pro 16 GB! pic.twitter.com/hylzMU6U46

