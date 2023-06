Adobe Express integriert KI-Werkzeug Firefly

Adobe verspricht, dass sich auf diese Weise ansprechende Social Media-Posts, Videos, Bilder, PDFs, Flyer, Logos und mehr noch einfacher und schneller gestalten lassen. Die KI-Funktionen von Firefly sind direkt in die Arbeitsabläufe von Adobe Express integriert und erlauben das Erstellen vielfältiger Inhalte in Echtzeit.

Adobe hat ja eben erst eine neue KI-Funktionen in Photoshop integriert, jetzt ist das kostenlose Online-Gestaltungswerkzeug Adobe Express an der Reihe. Nutzer von Adobe Express können fortan ohne Umweg auf die die Funktionen von Adobes KI-Werkzeug Firefly zugreifen. In der neuesten Beta-Version von Adobe Express finden sich die gestalterischen Funktionen von Adobe Firefly direkt integriert.

