Binge-Tipp: „Kohlrabenschwarz“ startet auf Paramount+

Ansonsten hat Paramount+ für den 15. Juni den Start der zweiten Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“ angekündigt. Die CBS-Serie will dem Klassiker neues Leben einhauchen und schickt die U.S.S. Enterprise mit neuer Besatzung auf Missionen zur Erkundung unbekannter Gebiete und neuer Lebensformen. In der Serie spielen Anson Mount als Captain Christopher Pike, Rebecca Romijn als Nummer Eins und Ethan Peck als Commander Spock

Die Macher von „Kohlrabenschwarz“ beschreiben die Serie als einzigartigen Genre-Mix aus Mystery, Krimi und Witz und der unten eingebettete Trailer macht zumindest dann Lust auf mehr, wenn man sich für die in Deutschland schon seit geraumer Zeit populären Comedy-Krimis im Stil von „Eberhofer“ und Co. begeistern kann.

