Zunächst in USA und Kanada Apple will Mac-Inzahlungnahme direkt in Apple Stores anbieten

Mac-Besitzer sollen künftig die Möglichkeit haben, ihren Rechner direkt in einem Apple Store gegen ein neues Modell „einzutauschen". Bislang steht Apples Trade-In-Programm für den Mac nur Online zur Verfügung. Das neue Angebot soll bereits nächste Woche in den USA und Kanada starten. Dies will das Wirtschaftsmagazin Bloomberg aus Apple-Kreisen erfahren haben. Die Möglichkeit, den Mac direkt im Apple-Geschäft (natürlich gegen Aufpreis) gegen ein besseres Modell einzutauschen, soll dem Bericht zufolge für bessere Absatzzahlen sorgen. Hoffentlich nicht nur, weil die Apple-Mitarbeiter dann verstärkt den direkten Kauf eines neuen Rechners anstelle einer Reparatur empfehlen. Trade-In bei Apple: Teuer aber bequem Ein solches Angebot mag für weniger versierte Nutzer interessant sein. Wer seinen Mac jedoch intensiv als Arbeitsrechner nutzt, wird die Kulanzphase bei Online-Abwicklung des Trade-In-Verfahrens zu schätzen wissen. Hier kann man ihr aller Ruhe den neuen Rechner einrichten und noch ein paar Tage lang im Live-Einsatz testen, bevor man das alte Gerät tatsächlich löscht und an Apple schickt. Ohnehin muss man anmerken, dass Apples Rücknahmepreise in der Regel mehr als deutlich unter dem liegen, was man beispielsweise auf eBay für die Altgeräte bekommt. Wer sich auf Apples Trade-In-Angebot einlässt, bekommt seinen alten Rechner sicher auf die bequemste Art und Weise los, muss dafür aber auch mit einem ordentlichen Preisabschlag leben. Deutsche Apple-Kunden müssen sich bislang ohnehin keine Gedanken darüber machen, wie sie Apples Trade-In-Angebot am besten Nutzen. Bislang steht hierzulande für alle Geräte ausschließlich die Möglichkeit zur Online-Abwicklung zur Verfügung.