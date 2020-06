Apple TV+ mit verhaltener Kundenzufriedenheit

Der American Customer Satisfaction Index (ACSI) gilt als repräsentative Messlatte für Erfolg und Akzeptanz eines Produkts beim Verbraucher. In dem aktuell unter diesem Label veröffentlichten „Telecommunications Report 2019-2020“ findet erstmals auch Apples Videodienst Apple TV+ Erwähnung. Das Ergebnis fällt für Apple enttäuschend aus. Apple TV+ bleibt deutlich hinter den Marktführern zurück.

Am besten schneidet das wie Apple TV+ noch vergleichsweise junge Angebot Disney+ mit 80 Punkten auf der Skala ab und verweist damit den Vorjahresbesten Netflix mit 78 Punkten auf Platz zwei. Weiter finden sich unter anderem Hulu (77), Prime Video (76), Starz, Twitch und YouTube TV (alle 75) vor dem mit 74 Punkten bewerteten Apple TV+. Selbst Apples Apple-TV-App schneidet mit 77 Punkten besser ab.

Apple TV+: Showdown im November

Apple TV+ ist seit November verfügbar und befindet sich wenn man so will gerade in einer ausgedehnten Probephase. Bislang dürften nur wenige Nutzer für das Angebot bezahlen, Apple hat sich mit kostenlosen Jahresabos großzügig gezeigt und diese an unzählige Käufer von neuer Hardware ausgegeben. Spannend wird es, wie diese Gratis-Abonnenten entscheiden, wenn sich im Herbst die Frage stellt „Apple TV+ kostenpflichtig weiter nutzen oder kündigen?“