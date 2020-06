iOS-App als Fernbedienung für Mac und Windows-Rechner

Die Fernbedienungs-App Remote Control for Mac/PC lässt sich für kurze Zeit kostenlos laden. Die Anwendung stellt per WLAN-Verbindung umfangreiche Fernbedienungsfunktionen auf dem iPhone, iPad oder der Apple Watch bereit.

Regulär wird „Remote Control for Mac/PC“ für 7 Euro angeboten, somit könnt ihr hier einfach mal zugreifen und anschließend selbst entscheiden, ob der Leistungsumfang euren Vorstellungen entspricht.

Besondere Vorteile bringt die Verwendung einer solchen App natürlich für Nutzer, die ihren Mac zur Medien- und insbesondere auch zur Video-Wiedergabe am großen Bildschirm nutzen. Hier wird eine breite Palette an populären Anwendungen unterstützt. „Remote Control for Mac/PC“ geht aber weit über die Möglichkeit zur Steuerung der Medienwiedergabe hinaus und bietet unter anderem auch Zugriff auf Systemfunktionen wie das Abmelden bzw. Sperren des Bildschirm, Ausschalten oder auch Neustarten des Rechners.

Damit die Remote-Control-App den Mac oder PC steuern kann, ist die Installation einer Helfer-Anwendung auf dem Rechner erforderlich. Durch diesen Prozess werden ihr beim ersten Start der App geführt und müsst dabei unter anderem die entsprechenden Freigaben in den Systemeinstellungen aktivieren.