Apple will die Premier League, ARD und ZDF bekommen die Olympiade

Geplant sei die „umfassende Berichterstattung über alle digitalen Ausspielwege“ jedenfalls, wie die Sender-Verantwortlichen anmerken. Die jetzige Vereinbarung betreffen die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand, Olympischen Sommerspiele in Los Angeles 2028, die Olympischen Winterspiele 2030 und die Olympischen Sommerspiele 2032 in Brisbane.

Inwiefern diese dann auch im Nachgang über die Mediatheken der beiden Sender verfügbar sein werden, bleibt jedoch abzuwarten. So hat Discovery bei den zugehörigen Pay-TV-Rechten zugegriffen und kann die Olympischen Spiele damit in den hauseigenen Streaming-Angeboten verwerten.

In Sachen Übertragungsrechte haben sich heute auch die Öffentlich-Rechtlichen von ARD und ZDF zu Wort gemeldet. Beide Sende haben sich die medialen Verwertungsrechte an den Olympischen Spielen bis zum Jahr 2032 gesichert. Dies betrifft sowohl die Sommer- als auch die Winterspiele, die bis dahin stattfinden werden.

