Inhaltsverzeichnis für Safari, Diktierfunktion für OneNote

Microsofts Notiz-Anwendung OneNote soll nun auch auf dem Mac mit einer umfangreichen Diktierfunktion ausgerüstet werden. Apples Safari-Browser lässt sich mit wenigen Handgriffe um die Browser-Erweiterung „Table of contents — for Safari“ ergänzen, die auf kompatiblen Webseiten die Anzeige eines Inhaltsverzeichnisses und die schnelle Navigation innerhalb der Seite damit anbietet.

Inhaltsverzeichnis für Safari

Das im Mac App Store erhältliche Inhaltsverzeichnis nennt sich „Table of contents — for Safari“ und kann vollständig kostenlos geladen werden. Nach der Installation taucht „Table of contents — for Safari“ im Bereich Erweiterungen in den Safari-Einstellungen auf.

Hier müsst ihr dem Plugin die Berechtigung gewähren, auf alle angesteuerten Webseiten zugreifen zu dürfen. In diesen schaut sich das Projekt des App-Entwicklers Nathan Manceaux-Panot dann nach Gliederungen, Zwischenüberschriften und gängigen Inhaltsverzeichnissen um, um euch diese in der Menüleiste des Apple-Browsers anzubieten.

In dieser lässt sich das Inhaltsverzeichnis der gerade aktiven Webseite dann mit wenigen Klicks sichten und scrollt nach dem Aufruf zur gewünschten Seitenposition.

Diktierfunktion für OneNote

Ebenfalls neu für Mac-Nutzer ist die Bereitstellung der Diktierfunktion für OneNote unter macOS. Wie Microsoft im Office-Hausblog berichtet wird die automatische Transkription von über 50 Eingabesprachen fortan auch direkt auf dem Mac angeboten und kann genutzt werden, sobald die Beta-Channel-Version 16.68 (Build 22121100) installiert wurde.

Bislang stand die Diktierfunktion nur im Web und in der OneNote-Version für Windows zur Verfügung, fortan sollen auch Mac-Anwender von der Möglichkeit profitieren, auch lange Texte nicht mehr nur tippen sondern auch einsprechen zu können. Die Spracheingabe Microsofts gilt als hochqualitativ.