Freeware Maccy: Der Mac-Clipboard-Manager für Einsteiger

Wer auf seinem Mac noch keine gesonderte Applikation zur Verwaltung der Zwischenablage einsetzt, der sollte das jetzt verfügbare Update der Freeware Maccy zum Anlass nehmen, eben jenem Download einen Testlauf auf dem eigenen System zu gewähren.

Maccy ist ein perfekter Clipboard-Manager für alle Anwender, die bislang noch keine spezialisierte Applikation zur Verwaltung der Zwischenablage nutzen.

So ist die jetzt in Version 0.25 erhältliche Open-Source-Anwendung nicht nur kostenfrei erhältlich, der nur 12 Megabyte kleine Download ist zudem auch schnell verstanden und bietet einen Mehrwert, auf den schon nach kurzer Eingewöhnung nicht mehr verzichtet werden will.

Per Tastaturkürzel stets verfügbar

Maccy lebt nach dem Start in der Mac-Menüleiste und merkt sich hier die im Tagesverlauf kopierten Inhalte. Diese können so jederzeit durchsucht und erneut eingefügt werden. Maccy verhindert so etwa das hin und her springen zwischen zwei offenen Dokumenten und gestattet es, im ersten Dokument erst ma alle wichtigen Inhalte zu kopieren und diese dann im zweiten Dokument nacheinander einzufügen.

Umfangreich konfigurierbar

Die App bietet den Zugriff auf die History der Zwischenablage in einem Popup-Fenster an, das sich per Tastaturkürzel aufrufen lässt und den schnellen Zugriff auf die zuletzt kopierten Inhalte, sowie eine Textsuche anbietet, um den gesamten Verlauf zu durchsuchen. Die Verlaufsgröße lässt sich dabei nach Belieben deckeln. Standardmäßig werden die letzten 200 Einträge erfasst.

Neben reinen Texten versteht sich Maccy auch auf Dateien und Bilder, kann Anwendungen auf Wunsch von der Beobachtung ausschließen und ist in der Lage den gesicherten Verlauf beim Beenden komplett zu löschen um so keine Datenspuren zu hinterlassen. Maccy arbeitet lokal, ist für den Einsatz unter macOS 13 Ventura optimiert und nach wie vor eine ausgesprochene Download-Empfehlung.

Maccy wartet hier auf euren Download. Wer das Projekt finanziell unterstützen möchte, kann Maccy auch im Mac App Store erwerben.